Kocası tarafından aldatılmıştı! Brad Pitt ile Emily Ratajkowski sevgili mi?

2018 yılında Sebastian Bear-McClard ile evlenen Emily Ratajkowski, 2022 yılında eşi tarafından aldatıldığı öğrenince evi terk etmişti. Eşinin pek çok kez başka kadınlarla olduğu ortaya çıkan model hakkında yeni bir iddia var.

Emily Ratajkowski'nin Hollywood'un gözde isimlerinden Brad Pitt ile birlikte olduğu konuşuluyor.

İddialara göre ikili ilk defa 2020 yılında Vanity Fair Oscar Töreni partisinde tanıştı.

Ratajkowski'nin eşinden ayrıldıktan sonra Pitt ile görüşmeye başladığı iddia edildi. Henüz ilişkilerini doğrulamayan ikili sessizliklerini koruyor.



