Kocası ve kız kardeşinin dans görüntülerine verdiği yanıt gündem olmuştu! Dilan Polat üslubunu eleştirenlere seslendi

Lüks yaşantısı ve sosyal meyda paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat bu defa eşi Engin Polat'a hazırladığı doğum günü sürpriziyle çok konuşuldu.

Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın doğum günü İstanbul'da bulunan bir reklam panosuna dev boyutta yazdırdığı, "Karısının kocası iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Kapatın şehrin ışıklarını kocam pasta üfleyecek" yazısı ile kutladı.

Büyük bir parti organizasyonu da yapan Dilan Polat'ın kutlamasına kız kardeşi Sıla Doğu ve kocasının dansı damga vurdu. Bir takipçi "Dilan Polat’ın kocası ve kız kardeşine bakın bir bana mı anormal geldi bu" yazınca ün isim sinirlendi ve kendini tutamadı.

Dilan Polat bu yoruma "Senin izlediğin dizilere s.kim ben için s.miş seni ! İçi s..işen insan herkesi kendi gibi bilir sana sövmek bile gereksiz" diyerek karşılık verdi.

Dilan Polat, küfürlü paylaşımlarına ve üslubuna gelen tepkiler çığ gibi büyüyünce, onu eleştiren herkese seslendiği yeni bir paylaşım yaptı ve 'Böyle zihniyetsizce, insanın midesini kaldıracak bir şey yazılıyor ve benim yazdığım için ağzı bozuk diyorsunuz. Çok az söyledim biliyor musunuz?' diye tepki verdi.





