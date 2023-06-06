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Kocası ve kız kardeşinin dans görüntülerine verdiği yanıt gündem olmuştu! Dilan Polat üslubunu eleştirenlere seslendi

06.06.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat kocası Engin Polat'a hazırladığı doğum günü sürprizleri ile çok konuşuldu. Kocasına pahalı bir araba ve saat alan Polat birde doğum günü organizasyonu yaptı. Bu kutlamaya kız kardeşi Sıla Doğu ile eşinin dansı damga vurdu. Eşi ve kız kardeşinin dans ettiği anları sosyal medyada paylaşan hesaba ateş püsküren Polat küfürlü tweetlerle karşılık verdi. Polat, son olarak üslubunu eleştirenlere seslendi.

Kocası ve kız kardeşinin dans görüntülerine verdiği yanıt gündem olmuştu! Dilan Polat üslubunu eleştirenlere seslendi

Lüks yaşantısı ve sosyal meyda paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat bu defa eşi Engin Polat'a hazırladığı doğum günü sürpriziyle çok konuşuldu.

Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın doğum günü İstanbul'da bulunan bir reklam panosuna dev boyutta yazdırdığı, "Karısının kocası iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Kapatın şehrin ışıklarını kocam pasta üfleyecek" yazısı ile kutladı.

dilan kardeş

Büyük bir parti organizasyonu da yapan Dilan Polat'ın kutlamasına kız kardeşi Sıla Doğu ve kocasının dansı damga vurdu. Bir takipçi "Dilan Polat’ın kocası ve kız kardeşine bakın bir bana mı anormal geldi bu" yazınca ün isim sinirlendi ve kendini tutamadı.

dilan polat kardeşi

Dilan Polat bu yoruma "Senin izlediğin dizilere s.kim ben için s.miş seni ! İçi s..işen insan herkesi kendi gibi bilir sana sövmek bile gereksiz" diyerek karşılık verdi.

dilan polat

Dilan Polat, küfürlü paylaşımlarına ve üslubuna gelen tepkiler çığ gibi büyüyünce, onu eleştiren herkese seslendiği yeni bir paylaşım yaptı ve 'Böyle zihniyetsizce, insanın midesini kaldıracak bir şey yazılıyor ve benim yazdığım için ağzı bozuk diyorsunuz. Çok az söyledim biliyor musunuz?' diye tepki verdi.

dilan polat 2

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