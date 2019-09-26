Kocasını bırakıp düğünündeki DJ ile kaçtı! Şimdi ise...

ABD'de yaşayan Megan Willis isimli 26 yaşındaki kadın, kocasından boşanıp düğün DJ'i Mark Stone ile aşk yaşamaya başladı. Çift, şimdi birlikte dünyayı dolaşmaya başladı.
KIZ KARDEŞİNİN ARACILIĞI İLE TANIŞTI
Megan, 2015 yılında DJ Mark Stone ile kız kardeşinin aracılığı ile tanıştı. Genç kadın, bir yıl sonraki düğününde Mark'a DJ'lik yapmasını teklif etti. Her şey o düğünden sonra başladı. İşte detaylar...
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