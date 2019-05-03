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Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 03.05.2019 07:48 | Son Güncelleme

Gece hayatıyla dünyaya nam salan Tayland'da çekilen bu görüntüler ülkenin bir kez daha isminin dünyada anılmasına neden oldu. Cinsel içerikli dans ve gösterilerin sergilendiği bir bara erkek arkadaşlarıyla eğlenmeye gelen adam, çevresi kadınlarla dolu bir sahnede dans ederken eşine yakalandı. Büyük şok yaşayan adam bakın sahnede neler yaşadı...

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı

Sosyal medyada viral olan videoda, Tayland'da eğlenmek için erkek arkadaşlarıyla yetişkin eğlence ve dansların sergilendiği go go barlara giden adam, kendini bir anda sahnede buldu.

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Önce sahnedeki dansçı bir kadınla samimi şekilde dans etmeye başladı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken adamın kendini kaybettiği anlarsa saniye saniye kayda alındı.

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Bu esnada diğer dansçı kadınlar da etrafını sararak adamı şovlarının bir parçası haline getirdi.

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Adam az sonra yaşayacaklarından habersiz eğleniyordu ki bir anda karşısında karısı belirdi.

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Öfkeli kadın, yerden aldığı taşları sahneye fırlatmaya başladı.

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Karısını görünce şoke olan adam hemen kendini sahneden aşağı attı.

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Adam karısının omzuna elini atıp sakinleşmesi için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

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Adam karısının sinirinden nasibini alarak karanlıkta kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND kadın aldatma

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