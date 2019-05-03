Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı

Sosyal medyada viral olan videoda, Tayland'da eğlenmek için erkek arkadaşlarıyla yetişkin eğlence ve dansların sergilendiği go go barlara giden adam, kendini bir anda sahnede buldu.

Önce sahnedeki dansçı bir kadınla samimi şekilde dans etmeye başladı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken adamın kendini kaybettiği anlarsa saniye saniye kayda alındı.

Bu esnada diğer dansçı kadınlar da etrafını sararak adamı şovlarının bir parçası haline getirdi.

Adam az sonra yaşayacaklarından habersiz eğleniyordu ki bir anda karşısında karısı belirdi.

Öfkeli kadın, yerden aldığı taşları sahneye fırlatmaya başladı.

Karısını görünce şoke olan adam hemen kendini sahneden aşağı attı.

Adam karısının omzuna elini atıp sakinleşmesi için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Adam karısının sinirinden nasibini alarak karanlıkta kayboldu.



