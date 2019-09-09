Kocasının metresi olduğunu öğrendi sonrası dehşet!

2018 yılında öğrendiği gerçekle Jennair Gerardot'un hayatı tam anlamıyla tepetaklak oldu. Çünkü Jennair, 20 yılı aşkın süredir evli olduğu kocası Mark Gerardot'un kendisini aldattığını öğrendi.

İŞ YERİNDE TANIŞTILAR

47 yaşındaki Jennair Gerardot, 2017 yılında işini kaybetti. Mark, Delaware Üniversitesi'nde iş bulunca oraya taşındılar. Jennair, Güney Carolina'daki evlerinde zaman geçirirken, Mark ayın yarısını Delaware'de yarısını ise karısının yanında Güney Carolina'da geçirmeye başladı. Mark Gerardot, Delaware Üniversitesi'nde Kreatif Direktör olarak işe başlamış ve orada Meredith Chapman ile tanışmıştı. Henüz 33 yaşında olan ve bir dönem yerel televizyonlarda sunuculuk ve muhabirlik yapmış olan Meredith Chapman, üniversitede pazarlama direktörü olarak çalışıyordu.

KOCASINDA DEĞİŞİKLİKLER FARK ETTİ

Mark'tan 15 yaş küçük olan Meredith, bir belediye meclis üyesiyle evliydi. Mark ve Meredith, birbirlerini görür görmez etkilenmişti. Birbirlerine duygularını açıkladılar ve yasak ilişkileri hızlıca gelişti. Jennair, kocasının yanında Delaware'e geldiğinde ise onda bir şeylerin değiştiğini hemen fark etmişti. Kocasına "Senin neyin var, farklı davranıyorsun" diye sordu ancak cevabı kendisi biliyordu. "Meredith yüzünden değil mi?" diye sordu kocasına. Mark ilk önce yasak ilişkiyi kabul etmedi ancak karısının elinde kanıt olduğunu biliyordu ve sonunda Meredith Chapman'ın metresi olduğunu kabul etti.