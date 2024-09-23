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  4. Kocasının sevgilisini doğurttu! Kötü Kan dizisindeki doğum sahnesi tepki çekti!

Kocasının sevgilisini doğurttu! Kötü Kan dizisindeki doğum sahnesi tepki çekti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.09.2024 12:25
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Ertan Saban ve Damla Sönmez’in başrolü paylaştığı NOW TV'nin iddiaları yapımlarından biri olan Kötü Kan dizisinin 3. bölümündeki doğum sahnesi gündem oldu. Sahnede kadın karakterin kocasının sevgilisini doğurtması tepkiyle karşılandı.

Kocasının sevgilisini doğurttu! Kötü Kan dizisindeki doğum sahnesi tepki çekti!

Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez’in paylaştığı Kötü Kan dizisi ekran macerasına başladı. NOW TV ekranlarında yeni sezonda seyirci karşısına çıkan dizi bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal'ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını konu ediniyor.

Dikkat çekici hikayesi ve Ertan Saban'ın başarılı performansıyla iddialı başlayan dizi beklentiyi karşılayamadı. Kötü reyting sonuçları alan dizinin final yapma ihtimali konuşuldu.

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DOĞUM SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ!

Dizinin 3. bölümünde Hüseyin Avni Danyel'in hayat verdiği Fevzi karakterinin hamile sevgilisinin yanına giden resmi nikahlı eşi kocasının sevgilisine doğum yaptırdı. O sahne ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Birçok kullanıcı "Bunları nasıl yazıyorsunuz?" dedi.

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Sosyal medyada yapılan eleştirilerden bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
Damla Sönmez ertan saban
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