Kodlama Bilmeyen Çocuk Kalmasın! Algoritmik Düşünme Neden Bu Kadar Önemli?

Peki algoritmik düşünce tam olarak ne? Detaylara birlikte bakalım!

Hayatın her alanında karşılaşılan karmaşık sorunları çocuk oyuncağına çeviriyor.

Algoritmik düşünme becerisi kazanan bir çocuk karşılaştığı engelleri aşmak için paniklemek yerine hemen bir yol haritası çizmeye başlıyor. Aslında bu yöntem mutfakta yemek yaparken ve bir oyuncağı tamir ederken bile işe yaramakta. Adım adım ilerleme alışkanlığı sayesinde en karmaşık durumlar bile çözülebilir bir hale dönüşüyor. Çocuklar bu sayede sorunlara çözülmesi gereken eğlenceli birer bulmaca gibi bakmaya alışıyor. Haliyle de bu bakış açısı ileride karşılarına çıkacak büyük hayat meselelerinde onlara avantaj sağlayacak.

Kodlama öğrenen çocukların özgüveni tavan yapıyor.

Bir çocuk kendi yaptığı küçük bir oyunun çalıştığını görünce özgüveni de otomatik olarak artıyor. Zira ortada tamamen kendi ürettiği bir sistem oluyor. Hata aldığında vazgeçmek yerine çözüm aramayı öğreniyor. Bu süreç çocuklara yapabiliyorum duygusunu kazandırıyor. Ekseriyetle içine kapanık çocuklarda bile üretmenin verdiği özgüven ciddi farklar yaratmakta.

Hata yapmanın aslında öğrenmenin en havalı yolu olduğunu gösteriyor.

Kodlama dünyasında hatalar sadece düzeltilmesi gereken birer veri girişi niteliğinde. Algoritmik düşünen bir çocuk bir yerde yanlış yaptığında üzülmek yerine hatanın nerede olduğunu bulmaya odaklanıyor. Hataları ayıklama süreci sabırlı olmayı ve dikkatli gözlem yapmayı doğal bir şekilde öğretiyor. Yanlış giden bir şeyi analiz edip doğrusunu bulmak zihinsel açıdan müthiş geliştirici bir şey. Çocukların gerçek hayatta da hata yapmaktan korkmayan ve denemekten vazgeçmeyen bireyler olması kaçınılmaz hale gelmekte.

Matematik dersindeki o korkutucu formüllerin mantığını çocuğa kavratmayı başarıyor.

Matematik sadece rakamlardan ve formüllerden ibaret görüldüğünde çocuklar için sıkıcı bir şeye dönüşüyor. En iyi kendimizden biliyoruz bunu. Fakat algoritmik düşünme bu soyut kavramları somut birer araca dönüştürerek anlamlandırmayı başarıyor. Mantıksal çıkarımlar yapabilen bir çocuk sayıların arasındaki o gizli bağları çok daha hızlı fark ediyor. Denklem çözmek bir yazılımın çalışma prensibiyle birleşince dersler birer angarya olmaktan çıkıp keşif alanına dönüşüyor. Mantık ve matematik arasındaki bu sağlam bağ çocuğun ilerleyen dönemlerdeki akademik hayatını da olumlu anlamda etkiliyor.

Neden ve sonuç arasındaki bağı kuvvetlendiriyor.

Hayatta atılan her adımın bir karşılığı olduğunu anlamak için algoritma mantığı çok işe yarayan bir yöntem. Bir eylemin ardından ne geleceğini tahmin etmek ve buna göre hazırlık yapmak çocuk üzerinde zihinsel bir öngörü sağlamakta. Çocuklar girdilerin çıktıları nasıl etkilediğini gördükçe daha bilinçli kararlar almaya başlıyor. Sebep sonuç ilişkisini kurabilmek çocukların olaylara karşı daha objektif bir tutum sergilemesini de sağlıyor.

Geleceğin dijital dünyasında çocuğun üretici olmasını sağlıyor.

Teknolojiyle çevrili bir dünyada sadece ekran kaydıran bir kullanıcı olmak artık yeterli değil malum. Algoritmik düşünme ise çocuklara o ekranların arkasındaki dünyayı kontrol etme şansını veriyor. Bir oyunun nasıl yapıldığını anlayan çocuk o oyunu sadece oynamakla kalmıyor aynı zamanda geliştirmeyi de hayal ediyor. Üretkenlik aşamasına geçmek çocukların teknolojiyle olan ilişkisini daha sağlıklı ve bilinçli bir seviyeye taşımakta. Dijital okuryazarlığın temelini oluşturan bu sürecin geleceğin mesleklerine hazırlık için en kritik basamaklardan biri olduğunu da eklemiş olalım.

Yaratıcılıklarını teknolojiyle birleştirme fırsatı buluyorlar.

Kodlama sadece teknik bir alan olarak düşünmek hata olur zira aynı zamanda bir yaratıcılık sahası da. Çocuklar kendi hikayelerini yazabiliyor, karakter tasarlayabiliyor ve yeni dünyalar kurabiliyor. En çok da hayal gücü yüksek çocuklar için bilgisayar dijital bir oyun hamuruna dönüşüyor. Bir çocuk uzay temalı oyun yaparken diğeri sanal bir kedi kafesi tasarlayabiliyor. Böylece teknoloji kuru bir sistem olmaktan çıkıp yaratıcı bir ifade alanına dönüşüyor.

Plan yapma becerisini hayatın merkezine yerleştirerek zaman kazandırıyor.

Zaman yönetimi günümüz dünyasının en büyük sorunlarından biriyken çocukların bunu küçük yaşta öğrenme fırsatı yakalamış olması çok ama çok önemli. Bir işe başlamadan önce o işin adımlarını planlayarak verimli de olmaya başlıyorlar. Algoritmik düşünce yapısı gereksiz detaylardan kurtulup asıl hedefe en kısa yoldan gitmeyi öğretiyor. Çocuklar bu sayede ödevlerini yaparken ya da oyun oynarken vakitlerini çok daha kaliteli kullanmaya başlıyor.