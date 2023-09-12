Köfn grubunun solisti Salman Tin detone olunca sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcı Berkay, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Berkay kendisine dinlemeye gelen Köfn grubunun solisti Salman Tin'i de sahneye davet etti.

Mikrofonu Tin'e bırakan Berkay'ın ardından olanlar oldu. Son dönemin en popüler parçalarından olan "Bir Tek Ben Anlarım" şarkısını söylemek için hazırlık yapan Tin, detone oldu.

Tin, "Peki benim tonumdan olmayıp" diyerek durumu toparlamak istedi.

Köfn grubunun solistinin o anları sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

