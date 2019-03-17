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Köftesinin tadını bir kez almış birinin vazgeçemediği Tekirdağ’ın birbirinden lezzetli yemekleri

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SEYAHAT  | 17.03.2019 07:59 | Son Güncelleme

Trakya’nın en büyük şehirlerinden ve en zengin mutfaklarından biri olan Tekirdağ’da enfes yöresel yemekler bulunuyor. Gezgininayakizleri - Cüneyt Durhan sizler için gidip bu lezzetleri yerinde tatmış. Yolunuz düşerse bu yazıyı mutlaka okuyarak gidin deriz. Keyifli okumalar!

Köftesinin tadını bir kez almış birinin vazgeçemediği Tekirdağ’ın birbirinden lezzetli yemekleri
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-03-24 08:00:00
Tekirdağ
2019-03-24 11:20:00
DÖNÜŞ
Tekirdağ
2019-03-31 16:25:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-04-01 06:35:00
758.99 TL
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GİDİŞ
İstanbul Atatürk
2019-03-24 08:30:00
Korfu
2019-03-24 14:25:00
DÖNÜŞ
Korfu
2019-03-31 18:00:00
İstanbul Atatürk
2019-04-01 10:55:00
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Tekirdağ’da ne yenir sözünü en iyi cevap verebilecek kişilerdenim belki de. Canım memleketim, Trakya’nın incisi huzur şehri. Güzel insanları, gündöndü (Ayçiçek) tarlaları, üj bej söylemleri h harfini yutan söylemleri hariç lezzetleriyle de insanı mutlu eder. Tekirdağ’lı biri olarak mutfağımızı severim. Kaliteli ve iyi üzüm sayesinde sirkesi de güzel olur şaka şaka şaraplarından bahsediyorum tabi ki anladınız siz mevzuyu. Tekirdağ rakısı, Mürefte şarabı, ayrabol tatlısı, Tekirdağ köftesi gibi sayacağımı bir çok lezzete sahibiz. Bir hafta sonu kaçabileceğiniz hem gözünüzü hem midenizi bayram ettireceğiniz şehrime şimdiden hoş geldiniz. En kolay ulaşım için ise yolcu360 uygulaması ile Çorlu'da araç kiralayın. Tekirdağ’da ne yenir sorumun cevabına gelelim.

Tekirdağ köftesi: Fazla tevazu gösteremeyeceğim ama köftemiz ülkemizde hem nam yapmış hem de efsane lezzete sahiptir. Çok iyi köfte yemek istiyorum, tadı damağımda kalsın isterseniz Tekirdağ merkezde Köfteci Apti Özcan bir numara.

Ciğer Sarma: Trakya mutfağında et ürünlerinin yeri de ayrıdır. Özellikle sakatatlar da Tekirdağ'da ve Edirne'de yer tutar. Ciğer sarmasının özellikle içine yapılan pirinçli karışım beğenilir. Yemek ılık olarak servis edilir.

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Hayrabol tatlısı: Tatlının üstüne vereceksin tahini, üstüne kaymağı en üstüne cevizi sonra ver mehteri bomba bomba mübarek İsterseniz marketlerden alır evde de tarife göre yapabilirsin. Evde yapacak olanlar şekeri 150 gram kadar az atın, bir de içine 3-4 damla limon damlatın.

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Peynir helvası: Benim en sevdiğim tatlılardan, doğal peynirden yapılan bir tatlıdır. Çanakkale’de yapılan helva ile karıştırmayın onların ki irmikten olur. Şehir merkezinde Şirin peynir helvacısı Çakır usta ve Malkara patentli Şeref peynir helvası nefistir.

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Mürefte şarabı: Tekirdağ üzümü güzeldir, hatta bunun şarkısı bile yapılmıştır. Merkeze bağlı tatil beldesi Şarköy şarap cenneti olarak bilinir. Ayrıca Tekirdağ’da bir çok şarap bağ rotası bulunmaktadır.

Manda yoğurdu: Özellikle Saray tarafında yoğun olan manda diğer adıyla camışlar sayesinde yoğurt ve süt ürünleri bol bulunur. Manda yoğurdu şifalıdır ve yoğurdu serttir bıçakla kesersiniz, denemelisin.
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Tekirdağ rakısı: Nerdee o eski rakılar diyebiliyoruz artık, çünkü Tekirdağ rakısını üretilen fabrikamız maalesef kapandı ama adı kaldı.

Akıtma: Biz de çok sevilen ev usulü akıtma dediğimiz zamanın krepi üstüne pekmez akıttığında tadından yenmez.

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Yolda olun..

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