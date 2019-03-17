Köftesinin tadını bir kez almış birinin vazgeçemediği Tekirdağ’ın birbirinden lezzetli yemekleri

Tekirdağ’da ne yenir sözünü en iyi cevap verebilecek kişilerdenim belki de. Canım memleketim, Trakya’nın incisi huzur şehri. Güzel insanları, gündöndü (Ayçiçek) tarlaları, üj bej söylemleri h harfini yutan söylemleri hariç lezzetleriyle de insanı mutlu eder. Tekirdağ’lı biri olarak mutfağımızı severim. Kaliteli ve iyi üzüm sayesinde sirkesi de güzel olur şaka şaka şaraplarından bahsediyorum tabi ki anladınız siz mevzuyu. Tekirdağ rakısı, Mürefte şarabı, ayrabol tatlısı, Tekirdağ köftesi gibi sayacağımı bir çok lezzete sahibiz. Bir hafta sonu kaçabileceğiniz hem gözünüzü hem midenizi bayram ettireceğiniz şehrime şimdiden hoş geldiniz. En kolay ulaşım için ise yolcu360 uygulaması ile Çorlu'da araç kiralayın. Tekirdağ’da ne yenir sorumun cevabına gelelim.

Tekirdağ köftesi: Fazla tevazu gösteremeyeceğim ama köftemiz ülkemizde hem nam yapmış hem de efsane lezzete sahiptir. Çok iyi köfte yemek istiyorum, tadı damağımda kalsın isterseniz Tekirdağ merkezde Köfteci Apti Özcan bir numara.

Ciğer Sarma: Trakya mutfağında et ürünlerinin yeri de ayrıdır. Özellikle sakatatlar da Tekirdağ'da ve Edirne'de yer tutar. Ciğer sarmasının özellikle içine yapılan pirinçli karışım beğenilir. Yemek ılık olarak servis edilir.