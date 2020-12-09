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Koita Webo için konuştu

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 09.12.2020 11:58 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'nın Gineli forveti Fode Koita, dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı saldırısına maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek vererek, bir daha bu tür olayların yaşanmamasını umduğunu belirtti.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen 30 yaşındaki Fode Koita, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile oynadığı karşılaşmada yaşanan ırkçılık skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı sözlerini kınayan Koita, şunları söyledi:

"Bugün biraz üzgün aynı zamanda gururla uyandım. Tarihi gece ve tarihi maç için Pierre Webo, Demba Ba ve bütün Başakşehir takımına desteklerimizi göndermek istiyorum. Futbolda bu tür durumlara ve ırkçılığa kesinlikle yer yok. Dün çok güzel bir dayanışma örneği gösterdiler ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı. Böyle bir tavır görmek çok sevindirici. Umarım bir daha böyle bir gece ve olay yaşanmaz. Dün gece ırkçılığa karşı duruşla gurur duydum."

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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