Koku Sorunu Yaşamadan Enfes Balık Yapabilirsiniz: Fırında Balık Tarifi

Balığı zamanında bulmak, pişirmek ve afiyetle yemek gibisi yoktur. Denizin bereketinden yararlanarak en az haftada 1 gün balık tüketmek sağlık açısından da oldukça önemlidir. Her balığın bir sezonu vardır dolayısıyla da her sezon fırına sürmek için balık bulabilirsiniz. Bu sayede vitamin ve mineral deposu balıklarla beslenebilirsiniz.
Kendi suyunda, fırında pişen balıklar, kokunun da evinize dağılmasını önler. Yumuşacık, lokum gibi fırında en güzel balık tarifi detaylarını sizler için hazırladık. Az bir malzeme ile pratik bir şekilde bu muhteşem lezzeti sofranızın bir parçası yapabilirsiniz.
Dilerseniz garnitür olarak hazırladığınız sebzelerden domatesleri balıkların karın kısımlarına yani içlerine de yerleştirebilirsiniz. Bu sayede domatesin kendi suyuyla balığın suyu birbirine geçer ve daha lezzetli bir balık olur.
Eğer fırında yapacağınız balık levrek veya çipura gibi büyük bir balık ise limon, kekik, defne yaprağı gibi tadını balığa iyi geçirilebilecek baharatları ve sebzeleri bol bol kullanabilirsiniz. Fırında büyük balık tarifine yapacağınız bu küçük dokunuşlar balığınızı daha lezzetli bir hale getirir.
Seçtiğiniz balık küçük ise patates, domates ve soğanın aynı boyutlarda olmasına dikkat etmelisiniz.. Boyutların farklı olması balığın ve sebzelerin pişme süreleri açısından fark yaratabilir. Fırında küçük balık tarifini yaparken balığın içine biberiye ve sarımsağı bol koymanız balığınızı daha lezzetli yapar.
Balığın piştiğini anlamakta zorlanıyorsanız balığın üzerindeki yağ kabarcıklarına dikkat edebilirsiniz eğer balıkta yağ kabarcığı oluşmuşsa balık pişmiş demektir.
Eğer fırında balığa domates ve patates dışında farklı sebzeler denemeyi düşünürseniz kuşkonmaz ve mantarı denemelisiniz. Özellikle somona çok yakışan bu iki yiyeceği tercih ederek enfes bir tat yakalayabilirsiniz.
Özel misafirleriniz için farklı bir lezzet arıyorsanız ise tahin soslu levrek deneyebilirsiniz. Balığı tahinle soslayarak tadını unutamayacağınız bir fırın balık yapabilirsiniz.
Enfes kokusuyla fırın balığınız hazırsa yanına bir roka salatası veya mevsim salata gayet güzel gider.
Sağlıklı bir fırın balığın yanında eğer meze düşünüyorsanız köz patlıcan, havuç tarator ve humusu tercih edebilirsiniz.
Fırında balığınızdan sonra ise fırın helva ile bu lezzeti taçlandırabilirsiniz.
Fırında balık pişirmekle yağda, tavada kızartmak arasında büyük fark vardır. Genellikle diyetlerde de haftada birer kez uzmanlar tarafından önerilen balığı az kalorili şekilde fırında yapabilirsiniz. Yaklaşık olarak 150 gramlık bir balığın kalorisi 300’dür. Özellikle de levrek, dil balığı, turna en düşük kalorili balıklardan. Eğer fırında balığın kalorisini daha da düşürmek isterseniz garnitür olarak patatesi listeden çıkarabilirsiniz.
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