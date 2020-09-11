Koku Sorunu Yaşamadan Enfes Balık Yapabilirsiniz: Fırında Balık Tarifi

Balığı zamanında bulmak, pişirmek ve afiyetle yemek gibisi yoktur. Denizin bereketinden yararlanarak en az haftada 1 gün balık tüketmek sağlık açısından da oldukça önemlidir. Her balığın bir sezonu vardır dolayısıyla da her sezon fırına sürmek için balık bulabilirsiniz. Bu sayede vitamin ve mineral deposu balıklarla beslenebilirsiniz.

Kendi suyunda, fırında pişen balıklar, kokunun da evinize dağılmasını önler. Yumuşacık, lokum gibi fırında en güzel balık tarifi detaylarını sizler için hazırladık. Az bir malzeme ile pratik bir şekilde bu muhteşem lezzeti sofranızın bir parçası yapabilirsiniz.

Fırında BalıK Tarifi İçin Malzemeler

Dilediğiniz türde balıktan orta boy 2 adet (adet sayısı balığın büyüklüğüne göre değişebilir)

Yarım su bardağı kadar zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kadar karabiber

1 tatlı kaşığı kadar pul biber

2 tatlı kaşığı kadar tuz

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kekik

2-3 adet defne yaprağı

3-4 diş sarımsak

2 adet limon

Garnitürü İçin Malzemeler

3 adet orta büyüklükte domates (veya büyük domates yerine 8-10 adet cherry domates de kullanabilirsiniz.)

2 adet orta büyüklükte patates

2 adet orta büyüklükte soğan

Fırında Balık Pişirme Tarifi

Fırında balık yapımına öncelikle balığın sosunu hazırlayarak başlayın. Bu sos için sarımsakları rendeleyin. Ardından da limonu, rendelemiş olduğunuz sarımsağın üzerine ekleyin. Geniş bir kaba zeytinyağı, limon suyu ve rendelemiş olduğunuz sarımsağı ekleyerek karıştırın. Ardından karabiber, pul biber ve tuzu ilave edin. Balıkları bu sosa batırıp çıkarıp içini dışını tüm yüzeylerini soslayın. Ardından yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Balıkların aralarına defne yapraklarını yerleştirin. Artan olursa balıkların üzerine de koyabilirsiniz. Patatesleri, domatesleri ve soğanları halka şeklinde doğrayın. Doğramış olduğunuz garnitürleri de sosa bulayıp tepside balıklardan kalan boşluklara yerleştirin. Eğer kabınızın içinde sos kalmış ise bu sosu da balığın üzerine dökebilirsiniz. Balıkları fırına atmadan önce fırını 250 derecede yaklaşık 10-15 dakika kadar ısıtın. Isıttğınız fırına balıkları atın ve 40 dakika pişirin.

Fırında Lezzetli Balık Tarifi İçin Püf Noktaları

Dilerseniz garnitür olarak hazırladığınız sebzelerden domatesleri balıkların karın kısımlarına yani içlerine de yerleştirebilirsiniz. Bu sayede domatesin kendi suyuyla balığın suyu birbirine geçer ve daha lezzetli bir balık olur.

Eğer fırında yapacağınız balık levrek veya çipura gibi büyük bir balık ise limon, kekik, defne yaprağı gibi tadını balığa iyi geçirilebilecek baharatları ve sebzeleri bol bol kullanabilirsiniz. Fırında büyük balık tarifine yapacağınız bu küçük dokunuşlar balığınızı daha lezzetli bir hale getirir.