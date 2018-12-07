Kokulu çoraplarını satarak yılda 700 bin TL kazanan kadın: Roxy Sykes

Roxy, bu fikrinin ne kadar ilgi toplayabildiğini görmek için bir Instagram sayfası açtı ve bir ay içinde takipçi sayısı 10 bine ulaştı. Bu ilgiyi farkeden Roxy sosyal medya üzerinden ayakkabı ve çoraplarını satmaya başladı.

Kokmuş çorapları için yaklaşık 150 TL ve ayakkabıları için ise 1500 TL isteyen kadın ilginin yoğun olduğu bir ayda 55 bin TL kazandığını söylüyor.

Ayak fetişistleri, Roxy'nin bir çift çorabına sahip olmak için çok mutlular.

Başlangıç olarak, Roxy sosyal medyada ayaklarının fotoğraf ve videolarını yayınladı. Ama Roxy ''Ayaklarımın fotoğraf ve videolarını yayınlamak güzel bir fikirdi fakat insanlar her zaman fiziksel olarak fazlasını istiyorlardı'' açıklamasını yaparak farklı web sitesine geçmeye karar verdi.

"İş toplantılarında, ayaklarımın masasının altına fotoğraf çekip saatlerce mesaj atarak insanların bir şey alıp almayacağını öğrendim ve bu yüzden işimi sadece sosyal medyada değil farklı web sitelerine taşıdım ve birden bire sadece bir web sitesinden haftada 15 bin TL kazanmaya başladım.''

Roxy şimdi ise fetiş modellerine mentorluk yapmak için yardımcı oluyor ve fetiş endüstrisine nasıl gireceklerini ve onun gibi nasıl para kazanabilecekleri konusunda farklı modelleri eğitmeye başladı.



