Kokulu kavun tezgaha çıktı

Halk arasında 'acı kavun' olarak bilinen kırlangıç kavunu, İzmir'de tezgahlara çıkarılmaya başlandı. Yaz aylarında toplanan bu kavunun çekirdeğinin aynı, kokusunun farklı olduğunu belirten Tamgacı, "Mardin'de bu kavuna 'şemame' derler. Hem Doğu'da hem de bizim Ege Bölgesi'nde olur. Ben Torbalı'da 1 dönüm ekiyorum. Özdere semt pazarlarında bazen de şehir merkezine getirip satıyorum. Tanesi 2 lira. İnsanların çoğu bilmiyor, merak edip alıyor" dedi.

Kırlangıç kavununun normal kavuna göre biraz daha acı olduğunu dile getiren Tamgacı, "Parlak sarı kabuğu üzerinde zikzaklar oluşturan kırmızı çizgileri ile dikkat çeker. Yetiştirdiğimiz en kokulu kavunlardan biridir, dakikalar içinde koca bir odayı kokusuyla doldurur. Küçük meyvesi ortalama 400 gram ağırlığında, iri bir çiftlik domatesi boyutundadır. Bronşit hastalığına iyi geldiği söyleniyor" diye konuştu.

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