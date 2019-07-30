YEMEK

Kokulu kavun tezgaha çıktı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.07.2019 09:36 | Son Güncelleme

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesi'nde kırlangıç kavunu yetiştiren Akın Tamgacı, büyük talep gören bu ürünün yemek için değil kokusu dolayısıyla tercih edildiğini söyledi.

Kokulu kavun tezgaha çıktı

Halk arasında 'acı kavun' olarak bilinen kırlangıç kavunu, İzmir'de tezgahlara çıkarılmaya başlandı. Yaz aylarında toplanan bu kavunun çekirdeğinin aynı, kokusunun farklı olduğunu belirten Tamgacı, "Mardin'de bu kavuna 'şemame' derler. Hem Doğu'da hem de bizim Ege Bölgesi'nde olur. Ben Torbalı'da 1 dönüm ekiyorum. Özdere semt pazarlarında bazen de şehir merkezine getirip satıyorum. Tanesi 2 lira. İnsanların çoğu bilmiyor, merak edip alıyor" dedi.

kavun

Kırlangıç kavununun normal kavuna göre biraz daha acı olduğunu dile getiren Tamgacı, "Parlak sarı kabuğu üzerinde zikzaklar oluşturan kırmızı çizgileri ile dikkat çeker. Yetiştirdiğimiz en kokulu kavunlardan biridir, dakikalar içinde koca bir odayı kokusuyla doldurur. Küçük meyvesi ortalama 400 gram ağırlığında, iri bir çiftlik domatesi boyutundadır. Bronşit hastalığına iyi geldiği söyleniyor" diye konuştu.

Bal gibi tatlı kavun seçmenin püf noktaları için tıklayın.

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acı kavun kokulu kavun kavun çeşitleri

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