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Kokunun geldiği yere yönelen yakınları korkunç gerçekle yüzleşti!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.05.2019 02:24 | Son Güncelleme

Mersin'in Anamur ilçesinde 3 gündür aranan Fatih Tuğrul'un (19) cansız bedeni bulundu.

Kokunun geldiği yere yönelen yakınları korkunç gerçekle yüzleşti!

Lise mezunu ve işsiz olduğu bildirilen Fatih Tuğrul'un 3 gündür eve gelmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen polis ekipleri, Tuğrul'un bulunması için MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Akşam saatlerinde talihsiz gencin yakınları kayıp ilanı asmak için dedesinin de yaşadığı Ören Mahallesi TOKİ Evleri ikinci etaptaki F9G bloğuna yaklaştıklarında etrafa ağır bir kokunun yayıldığını fark etti. Kokunun geldiği tarafa yönelen yakınları bloğun giriş kapısının üzerindeki televizyon antenlerinin bulunduğu yerde Tuğrul'un cansız bedenini buldu.

KAFASINDA DARBE İZİ İDDİASI

Olay yerine getirilen vinçle, Tuğrul'un cenazesi bulunduğu yerden alınıp, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tuğrul'un kafasından darbe izlerine rastlandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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