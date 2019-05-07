Acıbadem Taksim Hastanesi’nin sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da gerçekleştirilen zirvenin açılışında düzenlenen basın toplantısında konuşan kokunun uzmanları, bebek kokusundan ten kokusuna dair sağlıkla ve sosyal yaşantıyla ilgili önemli açıklamalar yaparken ilginç mesajlar da verdiler. “Kokunuz imzanızdır, sizinle ilgili çok şey anlatır” mesajı da onlardan biriydi…
Bazen sıcacık bir simidin ya da odun ateşinde pişen bir ekmeğin kokusu bizi bizden alır; bazen dost sohbetinin eşlik ettiği nefis bir kahvenin… Bazen de mis kokulu bir çiçeğin… Koku ve tat duyuları hayatımızı güzelleştirmek bir yana, yaşamsal öneme de sahip, olmazsa olmazlarımız… Oysa toplumumuzda her 5 kişiden 1’i koku alma bozukluğuyla karşı karşıya. Üstelik pek çoğu kokuları doğru algılamadığının farkında bile değil. İşte hem sosyal hem yaşamsal bir unsur olan koku ve tat konularına, ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen festival tadındaki zirve ile farkındalık yaratıldı.
Zirve kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında; Koku ve Tat Zirvesi Başkanı Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İlkkan Dünder, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsen Meral, Koku Kültürü Derneği Kurucusu Bihter Türkan Ergül, yemek yazarı Gülhan Kara ve CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul Satış&Pazarlama Direktörü Gülay Özel önemli bilgiler paylaştı.
PROF. DR. İLKKAN DÜNDER: KADIN KOKUSU TARİHİ DEĞİŞTİRMİŞTİR
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İlkkan Dünder, hayatta herkesin öncelikle bir kadın kokusu aldığını, bu kokunun da anne kokusu olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Anne memesindeki sütün kokusu refleks olarak bebeği emmeye doğru yönlendirmektedir. İşte, büyümenin ve gelişmenin başlangıcı da insanın koku alma duyusuyla başlar, annede duyulan koku bu nedenle çok önemlidir.” Kadınların koku alma duyularının erkeklere göre daha gelişmiş olduğunu belirten Prof. Dr. İlkkan Dünder, kadın kokusunun da çok önemli olduğunu, erkeklerin yaşamlarını ve dolayısıyla tarihi değiştirdiğini söyledi.
DR. GÜLSEN MERAL: BEBEKLERİN MİS KOKUSUNUN SIRRI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsen Meral de konuşmasında, bebeklerin neden mis gibi koktuğunu anlatırken, “Anneler bilirler, bebeklik zamanı tam bir sabır zamanıdır. Uykusuz geçen geceler, yorgunluk ve o güzel bebeklerin güzel bir gülüşü ve kokusu için verilen bir ömür. Kanada’da Quebec Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada bebeklerin hoş kokusunun sebebi olarak; annelerin doğum sonrası bebek bakımındaki sabrı ve merhametini artırması gösterilmiş” dedi.
DOÇ. DR. AYTUĞ ALTUNDAĞ: NEFESİMİZDE 3 BİN 481 TANE NEFES GAZI VAR
Doç. Dr. Aytuğ Altundağ toplantıda yaptığı konuşmada, koku ve tat alma bozuklukları ve tedavilerinden bahsederken, kişinin nefesinde 3 bin 481 tane nefes gazı bulunduğunu, bu gazların üç tanesinin en sık ağız kokusuna yol açan gazlar olduğuna dikkat çekti. Günümüzde artık yeni nesil cihazlar sayesinde bu üç gazın sadece 4 dakikada tespit edilmesi sonucu ağız kokusunun gerçek nedeninin saptanabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Aytuğ Altundağ “Geniz akıntısından böbrek ve karaciğer sorunlarına, alerjiden mide fıtığına hatta mide tümörüne dek pek çok ciddi hastalık ağız kokusuna yol açabiliyor. Kişinin doktor doktor gezerek nedenini bulmaya çalıştığı ağız kokusunun gerçek kaynağını artık sadece 4 dakikada saptayan smart chroma yöntemiyle hem tedaviye başlanıyor hem de ağız kokusunun altında yatan ciddi hastalıklar ortaya çıkarılarak bu hastalıkların da tedavisine başlama şansı doğuyor” dedi.
PARFÜM SEÇİMİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
Basın toplantısında ilginç bir konuşma yapan Koku Kültürü Derneği Kurucusu Bihter Türkan Ergül katılımcılara önce parfüm seçiminin inceliklerini anlattı; ardından kişinin teniyle uyumlu kokuları öğreneceği mini bir uygulama yaptı. Parfüm seçerken doğru bilinen yanlışları da anlatan Bihter Türkan Ergül şöyle konuştu: “Örneğin parfüm seçerken kahve koklamak yanlıştır. Ortalama 3 kokudan sonra burun algısı yorulur, kahvenin yoğun olan aroması burnu şoklar ve beğendiğimizi düşündüğümüz kokuyu hiçbir zaman kullanamayacağımızı evde fark edebiliriz. Kağıda sıkarak parfüm seçmek de çok sağlıklı değil, kağıttan kokladığımız parfümü burnumuz beğenebilir ama ten onaylamadığı kokuyu çabuk arındırır. Bu nedenle bir parfüm birinde 10 saat dururken başka birinde 2 saatte uçar. Muhakkak tende prova yapılması gerekir. Bir günde ikiden fazla koku denemek de yanlıştır. Öte yandan parfümün tenimizdeki duruşunu tespit etmemiz için 1-2 saat süre tanımalıyız.”
YEMEK KÜLTÜRÜ VE KOKU İLİŞKİSİ
Yemek Yazarı Gülhan Kara konuşmasında; yemek kültürü ve koku ilişkisini anlatırken, “Mutfak beş duyunun da aktif olduğu bir alan. Özellikle de yemek pişirirken, malzemeyle temas yani dokunma, görme, duyma, koklama ve tatma duyusunun sağlıklı çalışmasıyla mutfaktan nefis kokular yükselir, tatlar buluşur ve lezzet ortaya çıkar. Koku ve tat mutfakta birbirinin ayrılmazlarıdır. ‘Nefis kokular’ ifadesinde bile tat vardır. Kokular lezzeti yakalamamızda bizi sürekli yönlendiren bir rehber gibidir. Tencereden, tavadan, fırından gelen pişme kokuları karar ve kontrol mekanizmamızı çalıştırır. Bir şeyi tatmadan önce koklarız. Koku çoğu zaman kendiliğinden burnumuzdan içeri girmiş ve mesaj ulaşmıştır. Kokuları tanımak bizi iyi tatlara, doğru sonuçlara götürür. Farkındalık çok büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.
CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul Satış&Pazarlama Direktörü Gülay Özel de toplantıda, turizmde lezzet algısının öneminden bahsetti.
KOKU VE TAT ZİRVESİ'NDEKİ BAŞLIKLAR BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ
Sağlık, gastronomi, parfümeri, moda, sanat, bilim ve daha birçok farklı dalda birbirinden ünlü ve uzman konuşmacıların alışılmışın dışında bir atmosferde bir araya gelmesi ile oluşturulan zirve programındaki başlıklar katılımcıların büyük ilgisini çekti.
- Osmanlı mutfağında 15.yy dan 20.yy’a damak tadı değişiminin nedenleri
- Ata tohumlarının farkı nedir? Nereden bulunur?
- Bellek – Mekan ve Koku İlişkisi
- Süper tat alıcılar gerçek mi efsane mi?
- Yemek kültürü araştırmasında “koku” bir başlık olabilir mi?
- Anadolu’da “yemeğin/içeceğin kokusu” algısının referansları nelerdir?
- Yemek fotoğrafçılığının modası olur mu?
- Sosyal medyada en çok ilgi gören yemek fotoğrafları neler?
- Ruh-Beden-Zihin dengesi için aramoterapi uygulamaları nelerdir?
- Aromaterapi Doktor reçetesine girmeli mi?
- Odun ateşinin lezzet üzerine etkisi var mı?
- Doğal ortamda yetişen bitkilerin aroması daha mı farklı?
- İstanbul’un kokusu nedir? Her şehrin her semtin farklı bir kokusu mu var?
- Yemek yerken dinlediğimiz müzik tat algımızı etkiler mi?
- Türkiye’de yeni meslek dalı: Koku uzmanlığı
- Türkiye’den 5 kıtaya yayılan Esansın Hikayesi
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