Kokusu bile huzur veriyor: Sadece ormanlık alanda yetişen dağ çileğinin faydaları

Ormanlık ve yüksek alanlarda yetişen dağ çileği, hem görüntüsü hem de tadıyla insanı adeta büyülüyor. Bu minik meyveyi toplamak son derece zahmetli olduğu için fiyatı da bundan bir nebze etkileniyor.

Dağ çileği, bahçede otların altında el yardımıyla aranarak bulunuyor. Bu süreçte onlara son derece nazik davranmak gerekiyor çünkü meyveler oldukça minik. Ezilmemeleri önemli.

Yılda sadece bir ay toplanan dağ çileği genellikle reçel yapımında kullanılıyor. Şifa kaynağı olan dağ çileğinin faydaları ise;

C vitamini yönünden güçlü olan dağ çileği, antioksidan özelliği taşır. Bu sayede cilt sağlığı için son derece değerlidir. Cildin temizlenmesine yardımcı olur ve sivilceleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalığa karşı koruma sağlar.

Sindirim problemi yaşayanların ilacı sayılabilecek dağ çileği, hazımsızlık ve mide ağrısına karşı iyi geliyor.

Kan dolaşımını hızlandıran çilek, damar tıkanıklığı ve kalp rahatsızlıklarının önüne geçiyor.

Ağız içinde oluşan yaralara karşı çözüm oluyor ve bu bakterilere karşı savaş veriyor.

Dağ çileği aynı zamanda iyi bir idrar söktürücüdür. İshal kesici etkisi de bulunur.



