Kokusu bir yana faydalarını öğrendikten sonra hemen koşup almak isteyeceksiniz!

Eski zamanlardan bu yana çeşitli amaçlarla kullanılan lavanta bitkisi, Tibetliler tarafından beyin süpürgesi olarak adlandırıldı. Bunun nedeni ise sakinleştirici etki göstererek beyni rahatlatmasıydı. Alternatif tıpçılar tarafından da zaman zaman önerilen lavanta çayı uykusuzluktan, hazımsızlığa kadar şifa sağlayabiliyor.
Şifayı kaptım diye üzülmeyin çünkü lavanta çayı tam da bu dönemlerden imdadınıza yetişecek. Boğaz ağrısı hissettiğiniz an lavanta çayı için, günde en az 3 kere! Hatta uyumadan önce de lavanta yağıyla ense ve boyun kısmınıza masaj yaparak solunumunuzu rahatlatabilirsiniz.
Lavanta çayını düzenli olarak tükettiğinizde kaybettiğiniz enerjinizi geri kazanabilirsiniz. Rahatlatıcı etkisi sayesinde depresyonun vermiş olduğu halsizlikten kurtulabilirsiniz. Moral depolamak için hayatınıza muhakkak lavanta çayını ekleyin.
Yemek yedikten sonra hazımsızlık problemi yaşıyorsanız bunun için lavanta çayından destek alabilirsiniz. Gaz giderici özelliği sayesinde midenizi rahatlatabilir ve sindirim sisteminizin düzgün çalışmasına yardımcı olursunuz.
Kepek sorununa bir türlü çözüm bulamadıysanız bir de lavanta çayını kullanmayı deneyin. Üstelik sadece kepek problemine değil saç dökülmelerine de meydan okuyacaktır. Saçlarınızı durularken son aşamada lavanta çayından faydalanın. Dilerseniz duştan önce de seç derinize lavanta yağı sürebilirsiniz.
Derin uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız bunun için yatağa girmeden hemen önce yastığınıza bir iki damla lavanta yağı damlatın, ardından gözlerinizi kapatın... Rahatlatıcı etkisi sayesinde uykuya geçiş sürecinizi hızlandıracaktır.
Bonus: Lavantalı limonlu kurabiye
Malzemeler:
125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
6 yemek kaşığı pudra şekeri
2 yemek kaşığı mısır nişastası
2 su bardağı un
1 büyük boy yumurta
1 paket vanilin
1 limon kabuğu
1 tatlı kaşığı toz lavanta
Limonlu Krema için;
2 adet limonun suyu
3 yemek kaşığı toz şeker
3 yemek kaşığı nişasta
1 çay kaşığı toz lavanta
Yapılışı:
Krema malzemlerini br tencereye alın. Kaynayıp kıvam alana kadar karıştırarak pişirin ve soğumaya bırakın.
Tereyağını pudra şekeri ile çırpın. Yumurtayı ekleyin karışana kadar çırpın.
Kuru malzemeleri ekleyip güzelce yoğurun.
Hamuru kullanmadan önce 10 dakika dinlendirin.
Tezgaha hafif un serperek hamurunuzu merdane ile 3-4mm kalınlığında açın.
Dilediğiniz kurabiye kalıbı ile kesin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında 15 dakika pişirin.
Soğuduktan sonra limonlu kremayı kurabiyelerin arasına sürerek 2 kurabiyeyi birleştirin.
Pudra şekeri serperek servis edin.
Afiyet Olsun
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