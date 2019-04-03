Kokusu bir yana faydalarını öğrendikten sonra hemen koşup almak isteyeceksiniz!

Eski zamanlardan bu yana çeşitli amaçlarla kullanılan lavanta bitkisi, Tibetliler tarafından beyin süpürgesi olarak adlandırıldı. Bunun nedeni ise sakinleştirici etki göstererek beyni rahatlatmasıydı. Alternatif tıpçılar tarafından da zaman zaman önerilen lavanta çayı uykusuzluktan, hazımsızlığa kadar şifa sağlayabiliyor.

Soğuk algınlığı için en doğal ilaç



Şifayı kaptım diye üzülmeyin çünkü lavanta çayı tam da bu dönemlerden imdadınıza yetişecek. Boğaz ağrısı hissettiğiniz an lavanta çayı için, günde en az 3 kere! Hatta uyumadan önce de lavanta yağıyla ense ve boyun kısmınıza masaj yaparak solunumunuzu rahatlatabilirsiniz.

Depresyona iyi gelir



Lavanta çayını düzenli olarak tükettiğinizde kaybettiğiniz enerjinizi geri kazanabilirsiniz. Rahatlatıcı etkisi sayesinde depresyonun vermiş olduğu halsizlikten kurtulabilirsiniz. Moral depolamak için hayatınıza muhakkak lavanta çayını ekleyin.

Hazımsızlığa karşı etkili



Yemek yedikten sonra hazımsızlık problemi yaşıyorsanız bunun için lavanta çayından destek alabilirsiniz. Gaz giderici özelliği sayesinde midenizi rahatlatabilir ve sindirim sisteminizin düzgün çalışmasına yardımcı olursunuz.