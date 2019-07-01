YEMEK

Kokusu buraya kadar geldi: 4 farklı süt mısır tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 01.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

İster ana yemeklerin yanına isterseniz de keyifli bir akşam geçirmek için bu enfes süt mısır tariflerinden birini hazırlayabilirsiniz.

Kokusu buraya kadar geldi: 4 farklı süt mısır tarifi

Süt mısırın 4 farklı haline bayılacaksınız sevgili okur. Hepsi denemeye değer!

Pesto soslu süt mısır

mısır

Malzemeler:
3 adet süt mısır
1 demet taze fesleğen
75 gr parmesan
50 gr çam fıstığı
1 su bardağı zeytinyağı
2 diş sarımsak

Yapılışı:
Mısırları tuz, karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayıp ızgarada pişirin.
Dilerseniz mısırları haşlayabilirsiniz. Haşlamayı tercih ederseniz de mısırı haşladıktan sonra zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayın.
Pesto sos için bütün malzemeyi blendırdan geçirin. Ardından mısırları hazırladığınız sosa bulayarak yiyebilirsiniz.

Ev yapımı süt mısır

mısır 2
Malzemeler
4 adet koçanda tatlı mısır
125 gr tereyağı
1 su bardağı süt
Göz kararı su

Yapılışı:
Bir tencereyi yarıya kadar suyla doldurun.
Suyu kaynamaya getirin.
Süt, tereyağı ve mısır koçanlarını ekleyin ve ateşi kısın.
Kısık ateşte 8-10 dk. boyunca pişirin.
Mısırları tencereden çıkarın ve sıcak sıcak servis edin.

Maydanozlu tereyağlı süt mısır

iStock-1135171428

Malzemeler:
2 adet süt mısır
2 yemek kaşığı tereyağ
5-6 dal maydanoz
Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:
Mısırları közleyin.
Tereyağını ocakta eritin. Altını kapattıktan sonra ince ince doğranmış maydanozlar ile birleştirin. Közlenmiş mısırın üzerine sostan sürüp afiyetle yiyebilirsiniz.

Baharatlı taze mısır

mısır4

Malzemeler:
3 adet taze mısır
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1/2 demet ince kıyılmış maydanoz
1 çay kaşığı sarımsak tozu
1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
1 çay kaşığı kuru fesleğen
1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:
Kabuklarını soyduğunuz taze mısırları birer cm. kalınlığında dilimleyin.
Zeytinyağı, sarımsak tozu, taze çekilmiş tane karabiber, kuru fesleğen ve toz kırmızı biberle karıştırıp harmanlayın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisinde önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 30-35 dakika kadar pişirin.
Doğranmış maydanoz ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

PARTNEROkyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymişOkyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymiş
Sadece 3 malzemeli: Fıstık ezmeli kurabiye tarifiSadece 3 malzemeli: Fıstık ezmeli kurabiye tarifi
Texas sosisli sandviç nasıl yapılır?Texas sosisli sandviç nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süt mısır süt mısır tarifleri

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

İçtikçe kanser hücreleri küçüldü! Her bardağında şifa buldu

İçtikçe kanser hücreleri küçüldü! Her bardağında şifa buldu

Karpuzun zehirli olduğunu gösteren işaretler

Karpuzun zehirli olduğunu gösteren işaretler

En çok onlar tüketiyor! Büyük tehlike altındalar

En çok onlar tüketiyor! Büyük tehlike altındalar

Soğanların aylarca taze kalmasına yardımcı olacak yöntem

Soğanların aylarca taze kalmasına yardımcı olacak yöntem

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Safiye Soyman'ın Kısırı

Safiye Soyman'ın Kısırı

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sadece 3 malzemeli: Fıstık ezmeli kurabiye tarifi

Sadece 3 malzemeli: Fıstık ezmeli kurabiye tarifi

Texas sosisli sandviç nasıl yapılır?

Texas sosisli sandviç nasıl yapılır?

Bu tarif hiç eskimez: Makarna salatası

Altın günlerinde fark attıran tarif!

Keyifli yemeklerin vazgeçilmezi: Körili tavuk parçaları

Tadına bakan herkes tarifini istiyor!

Kolay krep nasıl yapılır?

Kolay krep nasıl yapılır?

3 günde bağırsakları temizleyen kür

Sadece 3 günde o sorunu yok ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.