Kokusu buraya kadar geldi: 4 farklı süt mısır tarifi

Süt mısırın 4 farklı haline bayılacaksınız sevgili okur. Hepsi denemeye değer!

Pesto soslu süt mısır

Malzemeler:

3 adet süt mısır

1 demet taze fesleğen

75 gr parmesan

50 gr çam fıstığı

1 su bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Yapılışı:

Mısırları tuz, karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayıp ızgarada pişirin.

Dilerseniz mısırları haşlayabilirsiniz. Haşlamayı tercih ederseniz de mısırı haşladıktan sonra zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayın.

Pesto sos için bütün malzemeyi blendırdan geçirin. Ardından mısırları hazırladığınız sosa bulayarak yiyebilirsiniz.

Ev yapımı süt mısır



Malzemeler

4 adet koçanda tatlı mısır

125 gr tereyağı

1 su bardağı süt

Göz kararı su

Yapılışı:

Bir tencereyi yarıya kadar suyla doldurun.

Suyu kaynamaya getirin.

Süt, tereyağı ve mısır koçanlarını ekleyin ve ateşi kısın.

Kısık ateşte 8-10 dk. boyunca pişirin.

Mısırları tencereden çıkarın ve sıcak sıcak servis edin.

Maydanozlu tereyağlı süt mısır

Malzemeler:

2 adet süt mısır

2 yemek kaşığı tereyağ

5-6 dal maydanoz

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

Mısırları közleyin.

Tereyağını ocakta eritin. Altını kapattıktan sonra ince ince doğranmış maydanozlar ile birleştirin. Közlenmiş mısırın üzerine sostan sürüp afiyetle yiyebilirsiniz.