Kokusu buraya kadar geldi: 4 farklı süt mısır tarifi

Süt mısırın 4 farklı haline bayılacaksınız sevgili okur. Hepsi denemeye değer!
Malzemeler:
3 adet süt mısır
1 demet taze fesleğen
75 gr parmesan
50 gr çam fıstığı
1 su bardağı zeytinyağı
2 diş sarımsak
Yapılışı:
Mısırları tuz, karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayıp ızgarada pişirin.
Dilerseniz mısırları haşlayabilirsiniz. Haşlamayı tercih ederseniz de mısırı haşladıktan sonra zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayın.
Pesto sos için bütün malzemeyi blendırdan geçirin. Ardından mısırları hazırladığınız sosa bulayarak yiyebilirsiniz.
Malzemeler
4 adet koçanda tatlı mısır
125 gr tereyağı
1 su bardağı süt
Göz kararı su
Yapılışı:
Bir tencereyi yarıya kadar suyla doldurun.
Suyu kaynamaya getirin.
Süt, tereyağı ve mısır koçanlarını ekleyin ve ateşi kısın.
Kısık ateşte 8-10 dk. boyunca pişirin.
Mısırları tencereden çıkarın ve sıcak sıcak servis edin.
Malzemeler:
2 adet süt mısır
2 yemek kaşığı tereyağ
5-6 dal maydanoz
Birkaç damla limon suyu
Yapılışı:
Mısırları közleyin.
Tereyağını ocakta eritin. Altını kapattıktan sonra ince ince doğranmış maydanozlar ile birleştirin. Közlenmiş mısırın üzerine sostan sürüp afiyetle yiyebilirsiniz.
Malzemeler:
3 adet taze mısır
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1/2 demet ince kıyılmış maydanoz
1 çay kaşığı sarımsak tozu
1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
1 çay kaşığı kuru fesleğen
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yapılışı:
Kabuklarını soyduğunuz taze mısırları birer cm. kalınlığında dilimleyin.
Zeytinyağı, sarımsak tozu, taze çekilmiş tane karabiber, kuru fesleğen ve toz kırmızı biberle karıştırıp harmanlayın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisinde önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 30-35 dakika kadar pişirin.
Doğranmış maydanoz ilavesiyle sıcak olarak servis edin.
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