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Kokusuna hayran kalacaksınız: Ayva reçeli tarifi

sebboy sebboy
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Bazı reçellerin önce rengine sonrasında ise tadına hayran olunur. Bu reçel hangisi desek cevabını vermek biraz zor olabilir. Fakat şöyle bir ipucu verelim: "... çiçek açmış yaz mı gelecek?" Evet doğru bildiniz, ayva reçelinden bahsediyoruz. Kış aylarında sofralardan eksik olmayan, yaz meyvelerinin reçellerini kıskandıran mükemmel bir tada ve kokuya sahiptir kendisi.

Kokusuna hayran kalacaksınız: Ayva reçeli tarifi

İçindeki pişmiş ayvalar ve mükemmel karanfil kokusuyla hem sizi hem de sevdiklerinizi kendine hayran bırakmak için sofralarınızda yer almayı bekliyor. Sizce de tam şu anda bir şansı hak etmiyor mu?

Ayva Reçeli Tarifi

Malzemeler

1 kg ayva
5 su bardağı su
5 su bardağı toz şeker
1/2 çay bardağı limon suyu
3 adet karanfil
5 adet ayva çekirdeği

Tarif

Ayvaları bol suyla güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun. Ayvaları ortadan ikiye bölerek çekirdeklerini çıkarın.
Ayvaları soyma işleminin ardından küp küp veya dilimler halinde doğrayın ve küçük ayva parçalarını suyla seyreltilmiş limon suyunda işlem tamamlanana kadar bekletin.
Bekleme süresinin ardından ayvaları limon suyundan çıkarın. Geniş bir tencerenin içerisine meyveleri alıp üzerine su ilave ederek ayvaları haşlayın.
Önce orta daha sonra kısık ateşte 10 dakika kadar haşlandıktan sonra üzerine toz şeker ekleyin ve karıştırın.
Şeker tamamen eriyene kadar, meyveleri çok fazla ezmeden, reçeli düzenli aralıklarla karıştırarak pişmesini sağlayın.
Toz şekerin erimesi sırasında reçelin üst yüzeyinde beyaz köpükler oluşmaya başlarsa bu köpükleri dikkatlice yüzeyden alın.
Reçel kaynamaya başlayınca altını kısarak pişirin. İçerisine karanfil, limon suyu ve ayva çekirdeklerini de ilave edip 3 dakika daha pişirin. Reçelin pembe bir renk alması pişmiş olduğunu gösterir. Bu işlemden sonra ayva çekirdeklerini reçelin içinden çıkarın.
Pişmesinin ardından kavanozlara doldurup ağzını kapayın. Kavanozları bir gece soğutun ve ertesi gün serin ve karanlık bir ortama alın.

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