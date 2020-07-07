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Kokusuyla ve lezzetiyle baş döndüren limonlu kek tarifleri

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ekşi-tatlı uyumunu seviyorsanız limonlu kek tarifleri tam da size göre. Canınız tatlı bir şeyler istiyorsa ve bu sıcak havalarda midenizi rahatsız etmek istemiyorsanız şimdi sizlere vereceğimiz tariflerden birini mutlaka denemelisiniz.

Kokusuyla ve lezzetiyle baş döndüren limonlu kek tarifleri

Anne eli değmiş gibi kek hazırlamaya ne dersiniz? Pamuk kadar yumuşak, tazecik limon kokusuyla mest eden limonlu kek tarifini 4 farklı şekilde hazırladık. Dilerseniz tarçınlı, dilerseniz yoğurtlu ve hatta yumurtasız bile pişirmeniz mümkün. Siz hangisini tercih edersiniz?

LİMONLU KEK TARİFİ

limonlu

Taze limon kokusu, yumuşacık kek hamuru ve tam tutan kıvamı ile orijinal limonlu kek tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Ağızda dağılan mis kokulu limonlu kek tarifi için tıklayın.

YOĞURTLU LİMONLU KEK TARİFİ

yoğurtlu

Beş çayının yanına ne yakışır diyenler için bulutlar kadar yumuşak bir öneri ile geliyoruz: Yoğurtlu limonlu kek tarifi! Tarifin detayları için tıklayın.

LİMONLU HAŞHAŞLI KEK TARİFİ

haşhaşlı

Limonlu kek çeşitlerinden biri de haşhaşlı limonlu. kek tarifi. İddia ediyoruz, bu lezzete kimse hayır diyemeyecek! Tarifin detayları için tıklayın.

LİMONLU TARÇINLI KEK TARİFİ

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Limonlu haşhaşlı kekin bir diğer alternatifi ise limonlu tarçınlı kek tarifi. Limon ve tarçının enfes uyumu kekin tadını ikiye katladı. Tarifin detayları için tıklayın.

YUMURTASIZ LİMONLU KEK TARİFİ

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Son tarifimiz ise yumurtasız limonlu kek. Alerjisi olanlar, tadını sevmeyenler için harika bir alternatif tatlı oluyor yumurtasız limonlu kek tarifi. Detayları için tıklayın.

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