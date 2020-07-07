Limonlu tarçınlı kek tarifi: Hem pratik hem de çok leziz

Limonlu kek çeşitleri arasında en çok tercih edilen tarif, limonlu tarçınlı kek tarifidir. Limonun ve tarçının uyumu her bir ısırıkta ağızlara bir parmak bal çalıyor. Çok şekerli olmayan, yedikçe tadı baymayan bir tatlı arıyorsanız limonlu tarçınlı kek tarifi size göre.

LİMONLU TARÇINLI KEK MALZEMELERİ

2,5 su bardağı un

Bir su bardağı yoğurt

Bir su bardağı şeker

3 adet yumurta

Bir çay bardağı sıvı yağ

Bir tatlı kaşığı toz tarçın

2 adet limonun rendelenmiş kabukları

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

LİMONLU TARÇINLI KEK NASIL YAPILIR?

Derin bir karıştırma kabının içine yumurtaları kırın. Üzerine toz şekeri ilave edin ve mikser yardımıyla şeker eriyene kadar çırpın.

Başka bir kabın içinde yoğurdu, unu, kabartma tozunu, vanilyayı ve tarçını karıştırın. İyice çırptıktan sonra bu karışımı ilk kabın içine alın.

Rendelenmiş limon kabuklarını da karışıma ilave ettikten sonra tereyağı ile yağlanmış kek kalıbının içine harcı aktarın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35/40 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.

LİMONLU TARÇINLI KEK KALORİ ORANI

Bir dilim limonlu kek ortalama olarak 150 kaloridir.

