YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Limonlu tarçınlı kek tarifi: Hem pratik hem de çok leziz

Limonlu tarçınlı kek tarifi: Hem pratik hem de çok leziz

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Muhteşem bir anne keki olan limonlu tarçınlı kek tarifi, tadından önce kokusuyla mest ediyor. Yumuşacık kek, enfes tarçın ve limon kokusu ve sonsuz lezzet... Hazırsanız tarifimizin detaylarına geçiyoruz!

Limonlu tarçınlı kek tarifi: Hem pratik hem de çok leziz

Limonlu kek çeşitleri arasında en çok tercih edilen tarif, limonlu tarçınlı kek tarifidir. Limonun ve tarçının uyumu her bir ısırıkta ağızlara bir parmak bal çalıyor. Çok şekerli olmayan, yedikçe tadı baymayan bir tatlı arıyorsanız limonlu tarçınlı kek tarifi size göre.

LİMONLU TARÇINLI KEK MALZEMELERİ

2,5 su bardağı un
Bir su bardağı yoğurt
Bir su bardağı şeker
3 adet yumurta
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir tatlı kaşığı toz tarçın
2 adet limonun rendelenmiş kabukları
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya

LİMONLU TARÇINLI KEK NASIL YAPILIR?

  • Derin bir karıştırma kabının içine yumurtaları kırın. Üzerine toz şekeri ilave edin ve mikser yardımıyla şeker eriyene kadar çırpın.
  • Başka bir kabın içinde yoğurdu, unu, kabartma tozunu, vanilyayı ve tarçını karıştırın. İyice çırptıktan sonra bu karışımı ilk kabın içine alın.
  • Rendelenmiş limon kabuklarını da karışıma ilave ettikten sonra tereyağı ile yağlanmış kek kalıbının içine harcı aktarın.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35/40 dakika kadar pişirin.
  • Afiyet olsun.

LİMONLU TARÇINLI KEK KALORİ ORANI

Bir dilim limonlu kek ortalama olarak 150 kaloridir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Ağızda dağılan dokusu damak çatlatıyor Ağızda dağılan dokusu damak çatlatıyor
Lokma tarifi: Ustasından lokma tarifi için burayaLokma tarifi: Ustasından lokma tarifi için buraya
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da eleme adayları belli oldu! "Üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Survivor'da eleme adayları belli oldu! "Üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Cemal Can gözyaşları içinde açıkladı: Yıllarca...

Cemal Can gözyaşları içinde açıkladı: Yıllarca...

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan yeni haber

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan yeni haber

Makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı!

Makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı!

Bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla dikkat çekti

Bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yazın EN Güzel Salatası: Çilekli Ispanak Salatası

Yazın EN Güzel Salatası: Çilekli Ispanak Salatası

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
New York cheesecake tarifi: Ağızda dağılan dokusu damak çatlatıyor

Ağızda dağılan dokusu damak çatlatıyor

Ünlü şef Antakya'nın meşhur kaytaz böreğinin püf noktalarını açıkladı! İşte o tarif...

Ünlü şef Antakya'nın meşhur kaytaz böreğinin püf noktalarını açıkladı! İşte o tarif...

'İrmik helvası' deyip geçmeyin! Çikolatalısı bile var...

'İrmik helvası' deyip geçmeyin! Çikolatalısı bile var...

Su böreği tarifi: Püf noktalarıyla gerçek su böreği yapımı

Hamuru yırtılmadan su böreği yapmak için...

Nohuttan farklı: Bal kabaklı humus!

Nohuttan farklı: Bal kabaklı humus!

Baharatın beyaz atlı prensi: Baharatlı peynir topları tarifi

Baharatın beyaz atlı prensi: Baharatlı peynir topları tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.