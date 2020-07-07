Limonlu tarçınlı kek tarifi: Hem pratik hem de çok leziz

Limonlu kek çeşitleri arasında en çok tercih edilen tarif, limonlu tarçınlı kek tarifidir. Limonun ve tarçının uyumu her bir ısırıkta ağızlara bir parmak bal çalıyor. Çok şekerli olmayan, yedikçe tadı baymayan bir tatlı arıyorsanız limonlu tarçınlı kek tarifi size göre.
LİMONLU TARÇINLI KEK MALZEMELERİ
2,5 su bardağı un
Bir su bardağı yoğurt
Bir su bardağı şeker
3 adet yumurta
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir tatlı kaşığı toz tarçın
2 adet limonun rendelenmiş kabukları
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya
LİMONLU TARÇINLI KEK NASIL YAPILIR?
- Derin bir karıştırma kabının içine yumurtaları kırın. Üzerine toz şekeri ilave edin ve mikser yardımıyla şeker eriyene kadar çırpın.
- Başka bir kabın içinde yoğurdu, unu, kabartma tozunu, vanilyayı ve tarçını karıştırın. İyice çırptıktan sonra bu karışımı ilk kabın içine alın.
- Rendelenmiş limon kabuklarını da karışıma ilave ettikten sonra tereyağı ile yağlanmış kek kalıbının içine harcı aktarın.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35/40 dakika kadar pişirin.
- Afiyet olsun.
LİMONLU TARÇINLI KEK KALORİ ORANI
Bir dilim limonlu kek ortalama olarak 150 kaloridir.
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