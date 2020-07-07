Yumurtasız limonlu kek tarifi: Bayatlamayan harika bir lezzet

Yumurta yemeyenler, alerjisi olanlar ya da tadından hoşlanmayanlar için enfes bir tarif geliyor: Yumurtasız limonlu kek tarifi. Peki bu lezzet nasıl yapılır diyenler için ise en pratik reçeteyi paylaşıyoruz, şimdiden afiyetler olsun.
Bir buçuk su bardağı un
Bir yemek kaşığı margarin
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir su bardağı toz şeker
Bir buçuk su bardağı süt
½ adet limonun suyu
Rendelenmiş limon kabukları
Bir paket vanilya
Bir paket kabartma tozu
YUMURTASIZ LİMONLU KEK YAPILIŞI
Yağı, sütü ve şekeri derin bir kabın içinde çırpın.
Karışımın içine unu, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edip çırpmaya devam edin.
Son olarak kek harcına limon suyunu ve rendelenmiş limon kabuklarını ekleyin.
Yağlanmış kek kalıbına harcı aktarın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin.
Afiyet olsun.
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