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Yumurtasız limonlu kek tarifi: Bayatlamayan harika bir lezzet

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yumurtaya alerjisi olanlar için hazırladığımız yumurtasız limonlu kek tarifi, lezzeti ve görüntüsüyle tam not alıyor. Yumurtasız, pamuk gibi yumuşak kek tarifinin detayları için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Yumurtasız limonlu kek tarifi: Bayatlamayan harika bir lezzet

Yumurta yemeyenler, alerjisi olanlar ya da tadından hoşlanmayanlar için enfes bir tarif geliyor: Yumurtasız limonlu kek tarifi. Peki bu lezzet nasıl yapılır diyenler için ise en pratik reçeteyi paylaşıyoruz, şimdiden afiyetler olsun.

YUMURTASIZ LİMONLU KEK MALZEMELERİ

Bir buçuk su bardağı un
Bir yemek kaşığı margarin
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir su bardağı toz şeker
Bir buçuk su bardağı süt
½ adet limonun suyu
Rendelenmiş limon kabukları
Bir paket vanilya
Bir paket kabartma tozu

YUMURTASIZ LİMONLU KEK YAPILIŞI
Yağı, sütü ve şekeri derin bir kabın içinde çırpın.
Karışımın içine unu, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edip çırpmaya devam edin.
Son olarak kek harcına limon suyunu ve rendelenmiş limon kabuklarını ekleyin.
Yağlanmış kek kalıbına harcı aktarın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin.
Afiyet olsun.

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