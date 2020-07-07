Yumurtasız limonlu kek tarifi: Bayatlamayan harika bir lezzet

Yumurta yemeyenler, alerjisi olanlar ya da tadından hoşlanmayanlar için enfes bir tarif geliyor: Yumurtasız limonlu kek tarifi. Peki bu lezzet nasıl yapılır diyenler için ise en pratik reçeteyi paylaşıyoruz, şimdiden afiyetler olsun.

YUMURTASIZ LİMONLU KEK MALZEMELERİ

Bir buçuk su bardağı un

Bir yemek kaşığı margarin

Bir çay bardağı sıvı yağ

Bir su bardağı toz şeker

Bir buçuk su bardağı süt

½ adet limonun suyu

Rendelenmiş limon kabukları

Bir paket vanilya

Bir paket kabartma tozu

YUMURTASIZ LİMONLU KEK YAPILIŞI

Yağı, sütü ve şekeri derin bir kabın içinde çırpın.

Karışımın içine unu, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edip çırpmaya devam edin.

Son olarak kek harcına limon suyunu ve rendelenmiş limon kabuklarını ekleyin.

Yağlanmış kek kalıbına harcı aktarın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

