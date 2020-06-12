Pamuk gibi, mis kokulu limonlu kek tarifi: Herkes bu lezzetin peşinde!

Beş çaylarının olmazsa olmazı kek tariflerine bir yenisini ekliyoruz. Puf puf yapısı sayesinde bulutlar kadar yumuşak olan limonlu kek tarifi ile keyfinize keyif katın! Misafirlerinize limonlu keki ikram ettiğinizde eminiz ki herkes bu lezzete hayran kalacak. Limonlu kek tarifi nasıl yapılır diyenler için lafı uzatmadan tarifimizin detaylarını ve püf noktalarını anlatacağız.

LİMONLU KEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2,5 su bardağı un

Bir çay bardağı sıvı yağ

3 adet yumurta

Bir su bardağı süt

Bir su bardağı şeker

Bir adet limon

Bir paket vanilya

Bir paket kabartma tozu

LİMONLU KEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın yumurta ve şekeri alın. Mikser yardımıyla çırpın.

Limonu yıkayın. Kabuklarını rendeleyin ve suyunu küçük bir kaba sıkın.

Şekerli yumurta karışımına sütü, sıvı yağı, limon kabuğu rendesini, limon suyunu ve vanilyayı ekleyerek malzemeleri mikser ile çırpın.

Şimdi kabın içine unu ve kabartma tozunu ekleyip kek hamurunu hazır edin.

Kek hamurunu kek kalıbına aktarın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika kadar pişirin.

Kek piştikten sonra üzerine pudra şekeri serpiştirin. Limon kabuğu rendesi ile de süsleyebilirsiniz.

LİMONLU KEK TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpmalısınız. Böylelikle kekiniz puf puf olacaktır.

Limonu rendelerken limon kabuğunun beyaz kısımlarını rendelememeye özen gösterin.

LİMONLU KEK TARİFİ ÇEŞİTLERİ

Limonlu haşhaşlı kek tarifi, yoğurtlu limonlu kek tarifi, limonlu tarçınlı kek tarifi, yumurtasız limonlu kek tarifi ve limonlu cevizli kek tarifi sen sık tercih edilenlerdendir.

