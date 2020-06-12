Pamuk gibi, mis kokulu limonlu kek tarifi: Herkes bu lezzetin peşinde!

Beş çaylarının olmazsa olmazı kek tariflerine bir yenisini ekliyoruz. Puf puf yapısı sayesinde bulutlar kadar yumuşak olan limonlu kek tarifi ile keyfinize keyif katın! Misafirlerinize limonlu keki ikram ettiğinizde eminiz ki herkes bu lezzete hayran kalacak. Limonlu kek tarifi nasıl yapılır diyenler için lafı uzatmadan tarifimizin detaylarını ve püf noktalarını anlatacağız.
2,5 su bardağı un
Bir çay bardağı sıvı yağ
3 adet yumurta
Bir su bardağı süt
Bir su bardağı şeker
Bir adet limon
Bir paket vanilya
Bir paket kabartma tozu
Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpmalısınız. Böylelikle kekiniz puf puf olacaktır.
Limonu rendelerken limon kabuğunun beyaz kısımlarını rendelememeye özen gösterin.
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