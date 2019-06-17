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Kola asidi kaçmadan nasıl saklanır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.06.2019 10:56 | Son Güncelleme

Yemeklerin yanında keyifle içilen asitli içeceklerin tüketimi yaz aylarında artıyor. Sıklıkla tercih edilen bu içecekler açıldıktan kısa bir süre sonra asidini kaybederler. Bu durum içeceğin tadına da olumsuz olarak yansır. Bahsedeceğimiz yöntemler sayesinde içeceklerin asidini daha uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

Kola asidi kaçmadan nasıl saklanır?

Gazlı içecekler açıldıktan kısa bir süre sonra karbondioksit (CO2) gazını kaybederler. Halk tabiriyle gazlı içeceklerinin 'asidinin kaçması' içeceğin tadını neredeyse tamamen değiştirir. İşte litre litre aldığınız gazlı içeceklerin daha uzun süre asitli kalmasına yardımcı olacak yöntemler;

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Saklama yöntemi önemli!
Asitli içeceği bardaklara aldıktan sonra kalanını çok iyi şekilde muhafaza etmelisiniz. Bunun için içeceğin kapağını olabildiğince sıkı kapatın. İçeceği buzdolabına koyarken ağız kısmının aşağıya gelmesi gerekir. Şişe ters bir şekilde, buzdolabın kapak kısmında bekleyebilir. Asitli içecekleri buzdolabında yatay bir şekilde saklamayın. Bu şekilde konumlanan içeceklerin asidi çok daha çabuk kaçar. Bunun sebebi de şişenin içine hava girişinin kolaylaşmasıdır.

Gazlı içecek şişesi kapaklarından edinin
Gazlı içecek şişesi kapakları, asitli içecekleri saklama noktasında iyi bir yardımcıdır. Kapaklar, içeceği bardağa boşaltırken içeri hava girmesini engeller. Bu da gaz kaçışını geciktirir.

Doldurma tekniğinizi değiştirin
İçeceği bardağa doldururken, bardağı hafif bir şekilde eğimli tutun. Bu sayede hem içecek köpürmeyecek hem de şişeye hava girişi azalacaktır.

Olabildiğince soğuk tutun
İçecekleri son ana kadar dolapta tutun. Sıcak hava gazın çözünmesine neden olur.


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