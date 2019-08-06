Kolarov'un perşembe günü Türkiye'ye geleceği iddia edildi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Aleksandar Kolarov hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın özellikle istediği yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre, Roma forması giyen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. Sarı lacivertlilerin, Sırp savunma oyuncusunu kısa süre içerisinde Türkiye'ye getirme adına girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

Oyuncunun Roma ile devam eden sözleşmesi nedeniyle görüşmelerin devam ettiği ve Kolarov'un perşembe günü İstanbul'a getirilmesinin planlandığı bilgisine ulaşıldı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını terleten Kolarov bu sezon Roma ekibi ile 43 karşılaşmada 3,747 dakika süre aldı. Kolarov bu süre zarfında İtalyan ekibinde 9 gol, 2 asistlik katkı verdi.

