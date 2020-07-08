Kolay elmalı kek tarifi: Mis gibi kokusuyla tam bir başyapıt!

Kolay elmalı kek tarifi tam kıvamında bir tarifle karşınızda. Yumuşacık dokusu, mis gibi kokusu aklınızdan çıkmayacak.
KOLAY ELMALI KEK TARİFİ MALZEMELERİ
İşte yumuşak, tatlı ve taze elmalarla yapılan kolay elmalı kek tarifi malzeme listesi.
Malzemeler
- 210 gram un
- 2 çay kaşığı kabartma tozu
- 1/2 çay kaşığı karbonat
- 150 gram pudra şekeri
- 1 su bardağı (yaklaşık 1 büyük) kırmızı elma, soyulmuş ve kabaca doğranmış
- 2 büyük yumurta
- 1 çay kaşığı vanilya özü ya da vanilin
- 120 ml bitkisel yağ
- 120 ml yoğurt
Kek üzeri için
- 50 gram (1/4 bardak) pudra şekeri
- 1 çay kaşığı toz tarçın
- 1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı, eritilmiş
KOLAY ELMALI KEK YAPILIŞI
- Fırını 180 derecede fan ayarında önceden ısıtın. Yuvarlak bir kek kalıbını yağlayın ve hafifçe unlayın.
- Büyük bir karıştırma kabına un, kabartma tozu, karbonat ve şeker ekleyin. Kıyılmış elmarı ekleyin ve birleştirmek için kısa bir süre karıştırın.
- Ayrı bir kaseye yumurta, vanilya, yağ ve yoğurt ekleyin. Fazla karıştırmadan çırpın.
- Kuru malzemelere ıslak malzemeleri ekleyin ve birleştirilene kadar tahta kaşıkla hafifçe karıştırın ancak fazla karıştırmamaya dikkat edin.
- Yağlayıp unladığınız kek kalıbına dökün.
- Tarçın, şeker ve tereyağı birleştirin. Topaklı ve ıslak olana kadar karıştırın. Kek hamuru üzerine serpin.
- Kolay elmalı keki yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Hafif ılık olunca dilimleyerek servis yapın.
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