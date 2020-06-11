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Kolay kek tarifi: Altın renginde olacak, pişirdiğinize asla pişman olmayacaksınız

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Minimum çaba bol lezzet! Kolay kek tarifiyle karşınızdayız. Hızlı, kolay ve oldukça kusursuz olan bu tarife hazırsanız başlıyoruz.

Kolay kek tarifi: Altın renginde olacak, pişirdiğinize asla pişman olmayacaksınız

Havuçlusu, kakaolusu, portakallısı… Hangi malzemeyle yaparsanız yapın şimdi vereceğimiz kolay kek tarifini tekrar tekrar pişirecek asla yemekten yorulmayacaksınız.

KOLAY KEK TARİFİ MALZEMELERİ

Bu kolay kek tarifini pişirdiğinize asla pişman olmayacaksınız

  • 175 gram yumuşatılmış tereyağı
  • 175 gram pudra şekeri
  • 3 büyük yumurta
  • 175 gram elenmiş un
  • 1 paket kabartma tozu
  • Bir tutam tuz

KOLAY KEK YAPILIŞI

  • Fırını 180 dereceye ısıtın. 18 santimetre yuvarlak bir kek kalıbını yağlayın.
  • Tüm malzemeleri büyük bir karıştırma kabına koyun ve tahta bir kaşıkla veya el tipi karıştırıcıyla 1 dakika ya da birleştirilene kadar çırpın. Hamuru çok fazla dövmemek önemlidir.
  • Karışımı teneke içine dökün veya kaşıklayın, üstünü düzeltin ve fırının orta rafında yaklaşık 45-50 dakika pişirin.
  • Kekin iyice yükselmesi ve altın renginde olmasına dikkat edin. Fırından çıkardıktan sonra kalıp içinde beş dakika bekletin.
  • Kalıbı ters çevirin ve üzerine nemli bir bez kapatın. İşte en kolay kek tarifi hazır!

KOLAY ISLAK KEK TARİFİ İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER…

4 yumurta, 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı bitkisel yağ, 2 su bardağı un, 4 yemek kaşığı kakao ve 1 paket kabartma tozu.

Şeker, süt ve kakaoyu derin bir kaseye alın ve çırpın karışımdan 1 bardak alın ve bir kenara koyun. Kalan karışıma bitkisel yağ ekleyin ve çırpın, yumurtaları tek tek ekleyin ve çırpın. Un ve kabartma tozu ekleyin ve iyice karıştırın karışımı yağlanmış 23 * 30 cm'lik bir pişirme kabına dökün. 180 derecelik fırında 35-40 dakika pişirin.

Fırından çıkarın ve 5 dakika bir kenara koyun, daha sonra pastanın üzerine kürdanla delikler açın. Ayırdığınız karışımı pastanın üzerine dökün. Fırın tepsisini streç filmle örtün ve soğuyana kadar bir kenara koyun.

KOLAY HAVUÇLU KEK VE PORTAKALLI KEK YAPMAK İÇİN…

Kolay kek tarifi malzemelerine kekinizi havuçlu yapacaksanız 1 adet orta boy havuç rendeleyin ve hamurlu karışıma yedirin.

Kolay portakallı kek tarifi yapmak istiyorsanız 1 adet orta boy portakalı rendeleyin yarım portakal suyunu kek hamuruna ekleyin.

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