Kolay kek tarifi: Altın renginde olacak, pişirdiğinize asla pişman olmayacaksınız

Havuçlusu, kakaolusu, portakallısı… Hangi malzemeyle yaparsanız yapın şimdi vereceğimiz kolay kek tarifini tekrar tekrar pişirecek asla yemekten yorulmayacaksınız.
Bu kolay kek tarifini pişirdiğinize asla pişman olmayacaksınız
4 yumurta, 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı bitkisel yağ, 2 su bardağı un, 4 yemek kaşığı kakao ve 1 paket kabartma tozu.
Şeker, süt ve kakaoyu derin bir kaseye alın ve çırpın karışımdan 1 bardak alın ve bir kenara koyun. Kalan karışıma bitkisel yağ ekleyin ve çırpın, yumurtaları tek tek ekleyin ve çırpın. Un ve kabartma tozu ekleyin ve iyice karıştırın karışımı yağlanmış 23 * 30 cm'lik bir pişirme kabına dökün. 180 derecelik fırında 35-40 dakika pişirin.
Fırından çıkarın ve 5 dakika bir kenara koyun, daha sonra pastanın üzerine kürdanla delikler açın. Ayırdığınız karışımı pastanın üzerine dökün. Fırın tepsisini streç filmle örtün ve soğuyana kadar bir kenara koyun.
Kolay kek tarifi malzemelerine kekinizi havuçlu yapacaksanız 1 adet orta boy havuç rendeleyin ve hamurlu karışıma yedirin.
Kolay portakallı kek tarifi yapmak istiyorsanız 1 adet orta boy portakalı rendeleyin yarım portakal suyunu kek hamuruna ekleyin.
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