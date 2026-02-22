Kolay iftar menüsü! Ramazan'ın 4. günü iftar menüsü hazır...

Sofrayı pratik tariflerle şenlendirmek isteyenler buraya... Lezzetli ve kolay tarifleriyle Ramazan'ın 4. gününde iftar menüsünün tadını çıkarın. İşte günün özel iftar menüsü ve tarifleri:
yemek kaşığı toz tarhana
5 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı sıvı yağ eklenebilir)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 diş sarımsak
Tuz (tarhananın tuzuna göre ayarlayın)
Karabiber, pul biber
Toz tarhanayı bir kaseye alın, üzerine 1 su bardağı soğuk su ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın.
Tencereye tereyağını alın, eriyince salçayı ekleyip 1-2 dakika kavurun (isterseniz bu aşamada ezilmiş sarımsağı da ekleyin).
Tencereye kalan suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Kısık ateşte 10-15 dakika pişirin; kıvamı koyu gelirse biraz sıcak su ekleyin.
Tuzunu kontrol edin ve karabiber/pul biber ekleyip sıcak servis edin.
2 adet levrek fileto
1 adet limon
1 adet orta boy soğan
1 adet kırmızı kapya biber
1 adet yeşil biber
1 adet domates
2 diş sarımsak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Kekik
Maydanoz
Pişirme kağıdı
Fırını 180 dereceye ısıtın.
Pişirme kağıdını tepsiye serin.
Levrek filetoları kağıdın ortasına yerleştirin.
Üzerine tuz, karabiber ve kekik serpin.
Soğanı ve biberleri ince ince doğrayın.
Domatesi dilimleyin.
Sarımsakları ince kıyın.
Doğranmış sebzeleri levreklerin üzerine paylaştırın.
Limon dilimlerini balığın üzerine yerleştirin.
Zeytinyağını gezdirin.
Maydanozu serpiştirin.
Kağıdı bohça şeklinde kapatın.
Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
Fırından çıkarıp sıcak servis edin.
3 adet orta boy kereviz
1 adet büyük havuç
1 adet orta boy soğan
1 adet patates
1 adet limon
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı su
Yarım çay bardağı portakal suyu (isteğe bağlı)
Yarım demet dereotu
Kerevizlerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın.
Doğradığınız kerevizleri kararmaması için limonlu suya alın.
Soğanı yemeklik doğrayın.
Havuç ve patatesi küp şeklinde doğrayın.
Tencereye zeytinyağını ekleyin.
Soğanı ekleyip hafif pembeleşene kadar kavurun.
Havuç ve patatesi ilave edip birkaç dakika çevirin.
Süzülmüş kerevizleri tencereye ekleyin.
Üzerine tuz ve şekeri serpin.
Portakal suyu ve suyu ekleyin.
Kısık ateşte kapağı kapalı şekilde yumuşayana kadar pişirin.
Ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakın.
Üzerine ince kıyılmış dereotu serperek servis edin.
500 gram tahin helva
1 su bardağı süt (2 parmak az)
1 yemek kaşığı ceviz içi
1 yemek kaşığı sıkılmış limon suyu
Helvayı bir kaba alıp parçalayalım.
Limon suyu, sütü ve cevizi ilave edip pütürsüz kıvam alana kadar karıştıralım.
Taş kaselere 1 parmak az olacak şekilde koyalım, (kabardığı için dikkat ediniz).
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.
Ceviz ile süsleyip servis edebilirsiniz.
