Kolay iftar menüsü! Ramazan'ın 4. günü iftar menüsü hazır...

Ramazan’ın 4. gününde iftar sofraları için hem pratik hem de doyurucu bir menü hazır! Sıcacık tarhana çorbasından kağıtta levreğe, zeytinyağlı kerevizden fırında helvaya uzanan bu özel iftar menüsüyle lezzet dolu bir akşam sizi bekliyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Sofrayı pratik tariflerle şenlendirmek isteyenler buraya... Lezzetli ve kolay tarifleriyle Ramazan'ın 4. gününde iftar menüsünün tadını çıkarın. İşte günün özel iftar menüsü ve tarifleri:

TARHANA ÇORBASI

Malzemeler

yemek kaşığı toz tarhana

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı sıvı yağ eklenebilir)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 diş sarımsak

Tuz (tarhananın tuzuna göre ayarlayın)

Karabiber, pul biber

Yapılışı

Toz tarhanayı bir kaseye alın, üzerine 1 su bardağı soğuk su ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Tencereye tereyağını alın, eriyince salçayı ekleyip 1-2 dakika kavurun (isterseniz bu aşamada ezilmiş sarımsağı da ekleyin).

Tencereye kalan suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Kısık ateşte 10-15 dakika pişirin; kıvamı koyu gelirse biraz sıcak su ekleyin.

Tuzunu kontrol edin ve karabiber/pul biber ekleyip sıcak servis edin.

KAĞITTA LEVREK TARİFİ (2 kişilik)

Malzemeler

2 adet levrek fileto

1 adet limon

1 adet orta boy soğan

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet yeşil biber

1 adet domates

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kekik

Maydanoz

Pişirme kağıdı

Yapılışı

Fırını 180 dereceye ısıtın.

Pişirme kağıdını tepsiye serin.

Levrek filetoları kağıdın ortasına yerleştirin.

Üzerine tuz, karabiber ve kekik serpin.

Soğanı ve biberleri ince ince doğrayın.

Domatesi dilimleyin.

Sarımsakları ince kıyın.

Doğranmış sebzeleri levreklerin üzerine paylaştırın.

Limon dilimlerini balığın üzerine yerleştirin.

Zeytinyağını gezdirin.

Maydanozu serpiştirin.

Kağıdı bohça şeklinde kapatın.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkarıp sıcak servis edin.

HEM LEZİZ HEM DE HAFİF BİR EŞLİKÇİ: ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ TARİFİ

Malzemeler

3 adet orta boy kereviz

1 adet büyük havuç

1 adet orta boy soğan

1 adet patates

1 adet limon

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

Yarım çay bardağı portakal suyu (isteğe bağlı)

Yarım demet dereotu

Yapılışı

Kerevizlerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın.

Doğradığınız kerevizleri kararmaması için limonlu suya alın.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Havuç ve patatesi küp şeklinde doğrayın.

Tencereye zeytinyağını ekleyin.

Soğanı ekleyip hafif pembeleşene kadar kavurun.

Havuç ve patatesi ilave edip birkaç dakika çevirin.

Süzülmüş kerevizleri tencereye ekleyin.

Üzerine tuz ve şekeri serpin.

Portakal suyu ve suyu ekleyin.

Kısık ateşte kapağı kapalı şekilde yumuşayana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakın.

Üzerine ince kıyılmış dereotu serperek servis edin.

FIRINDA HELVA

Malzemeler

500 gram tahin helva

1 su bardağı süt (2 parmak az)

1 yemek kaşığı ceviz içi

1 yemek kaşığı sıkılmış limon suyu

Yapılışı

Helvayı bir kaba alıp parçalayalım.

Limon suyu, sütü ve cevizi ilave edip pütürsüz kıvam alana kadar karıştıralım.

Taş kaselere 1 parmak az olacak şekilde koyalım, (kabardığı için dikkat ediniz).

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.

Ceviz ile süsleyip servis edebilirsiniz.

