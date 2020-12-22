Kolay mı kolay sağlıklı mı sağlıklı! Evde pirinç unu nasıl yapılır?

Bir seferde karıştırıcınıza 240 ila 470 ml pirinç koyun. Blenderi tamamen pirinçle doldurmayın tıkayabilirsiniz. Daha küçük miktarlar, bıçağın daha verimli çalışmasını ve pirinci daha iyi öğütmesini sağlar.

Karıştırıcıyı örtün ve pirinci ince bir toz kıvamına gelene kadar öğütün. En iyi sonuçları elde etmek için blenderi en yüksek ayarda çevirin. Un pürüzsüz olmalı ve büyük parçalar olmamalıdır. Un ne kadar ince olursa, pişirme ve diğer tariflerde o kadar iyi çalışır.

Unu hava geçirmez bir kaba aktarın ve üzerine kapağı sıkıca yerleştirin. Düzgün kapatılmamış bir kaba sızan hava, unun daha hızlı bozulmasına neden olabilir. Plastik veya cam bir kap veya kavanoz işe yarayacaktır.

Unu, kullanmaya hazır olana kadar kilerde 1 yıla kadar saklayın. Un çok uzun süre saklanabilirken, 1 yıl sonra küflenme veya bayatlama eğilimindedir. Küf görürseniz veya kötü bir koku fark ederseniz atın. Unun buzdolabında veya derin dondurucuda tutulması unun daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacaktır.

