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  4. Kolay mı kolay sağlıklı mı sağlıklı! Evde pirinç unu nasıl yapılır?

Kolay mı kolay sağlıklı mı sağlıklı! Evde pirinç unu nasıl yapılır?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.12.2020 12:14 | Son Güncelleme:
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Kolay mı kolay sağlıklı mı sağlıklı! Evde pirinç unu nasıl yapılır?

Glutensiz beslenen biriyseniz ya da bebeğinize sağlıklı tarifler yapmak istiyorsanız evde kendi pirinç ununuzu yapabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde paradan da tasarruf edeceksiniz.

Bir seferde karıştırıcınıza 240 ila 470 ml pirinç koyun. Blenderi tamamen pirinçle doldurmayın tıkayabilirsiniz. Daha küçük miktarlar, bıçağın daha verimli çalışmasını ve pirinci daha iyi öğütmesini sağlar.

Karıştırıcıyı örtün ve pirinci ince bir toz kıvamına gelene kadar öğütün. En iyi sonuçları elde etmek için blenderi en yüksek ayarda çevirin. Un pürüzsüz olmalı ve büyük parçalar olmamalıdır. Un ne kadar ince olursa, pişirme ve diğer tariflerde o kadar iyi çalışır.
Unu hava geçirmez bir kaba aktarın ve üzerine kapağı sıkıca yerleştirin. Düzgün kapatılmamış bir kaba sızan hava, unun daha hızlı bozulmasına neden olabilir. Plastik veya cam bir kap veya kavanoz işe yarayacaktır.

Unu, kullanmaya hazır olana kadar kilerde 1 yıla kadar saklayın. Un çok uzun süre saklanabilirken, 1 yıl sonra küflenme veya bayatlama eğilimindedir. Küf görürseniz veya kötü bir koku fark ederseniz atın. Unun buzdolabında veya derin dondurucuda tutulması unun daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacaktır.

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