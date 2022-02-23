Kolay pasta tarifi arıyorsanız hemen yapın: Muzlu kedidili pasta tarifi

Evinize gelen misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlamak istiyorsanız, olmazsa olmaz şeylerden biri tabii ki lezzetli ikramlar. Çok fazla uğraşmadan güzel görünen bir pasta yapıp misafirlerinizi memnun etmek istiyorsanız muzlu kedidiline mutlaka bir şans vermelisiniz. Kolay malzemelerle hazırlanan bu pasta sizi ve misafirlerinizi hem tadına hem güzelliğine hayran bırakacak. Bir yiyenin bir daha vazgeçemeyeceği pasta tarifinin detaylarına geçelim!

MUZLU KEDİDİLİ PASTA TARİFİ

MALZEMELER

18 adet kedidili bisküvi

2 adet muz

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket şekerli vanilin

5 su bardağı süt

5 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

ÜZERİ İÇİN

1 tatlı kaşığı tereyağı

40 gram bitter çikolata

Hindistan cevizi

İsteğe göre 2 tatlı kaşığı krema

HAZIRLANIŞI

Bir tencerenin içine 4 su bardağı sütü ekleyin.

Üzerine yumurtayı, şekeri, nişastayı, şekeri ve unu da ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpın.

Tencereyi kısık ateşteki ocağa alın.

Tel çırpıcı yardımıyla karışım koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırın.

Tereyağını ve vanilini de ekleyip 5 dakika daha sürekli çırparak pişirin.

Ortalama 26 cm boyutundaki baton kek kalıbını streç filmle kaplayın.

1 su bardağı sütü, kedidillerini ıslatmak için bir tabağa koyun.

Kalıbın boyutuna göre 5-6 tane kedidilini sütle ıslatıp kalıbın dibine dizin.

Hazırladığınız kremanın üçte birini bisküvilerin üzerine yayın.

Muzları dilimleyin ve bir miktarını kremanın üzerine dizin.

Aynı şekilde bisküvileri yine ıslatıp ikinci katı oluşturun.

Kalan kremanın yarısını üzerine döküp yayın ve kalan muzları da dizin.

Son olarak kalan bisküvileri de ıslatıp dizin ve en üstüne kalan kremayı yayın.

Pastayı dinlenmesi için 2 saat boyunca buzdolabında bekletin.

Dinlendikten sonra pastayı buzdolabından çıkarıp servis tabağına ters çevirin.

Yanlarını tamamen Hindistan cevizi ile kaplayın.

Üzeri için kaynamış suyun buharında tereyağını ve çikolatayı benmari usulü eritin.

Çikolata sosunu pastanın üzerine dökün. İsterseniz krema da döküp kürdanla pastanıza şekiller verebilirsiniz.



