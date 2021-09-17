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Kolları ve bacakları olmadan doğan Prens Randian’ın çocuklarına bıraktığı serveti dudak uçuklattı

17.09.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolları ve bacakları olmadan doğan Prens Randian, 20. yüzyılın başında dünyanın en ünlü gösteri sanatçılarından biriydi. Onu izlemek için binlerce kişi yüksek miktarlarda paralar ödüyordu.

Kolları ve bacakları olmadan doğan Prens Randian’ın çocuklarına bıraktığı serveti dudak uçuklattı

1871 yılında British Guyana’da uzuvları olmadan doğan Prens Randian, hayatının ilk yıllarında büyük zorluklar yaşadı. O günlerde özel hastaneler ve bakımevleri ile nadir görülen tetra-amelia sendromunda yaşamı kolaylaştıran protezler yoktu. Bu durumdaki bebekler genel olarak doğum sırasında iç organları etkilendiği için ölü doğuyordu. Prens Randian ise erken gelişmiş bir çocuk olarak büyüyerek bütün ihtimalleri yendi. Aslen Hintli olan ebeveynleriyle beraber vücut gelişimi ve hayatta kalmak için büyük bir mücadele verdi. Hayatta kalmak için verdiği savaş sırasında her gün tıraş olmak, resim yapmak ve yazı yazmak gibi günlük faaliyetlerini içeren yeteneklerini de keşfetti.

İNSAN SİRKLERİNDE GÖSTERİLER YAPTI

Günümüzde hala tartışmalara konu olan insan hayvanat bahçeleri formatındaki sirklerde çalıştı. Dış görüntüsü diğer insanlardan farklı olduğu için sirklerde sergilenen Randian, 1889 yılında binlerce kişinin alay ettiği bir gösteri sanatçısına dönüştü. Dünyanın pek çok noktasından onu görmek için gelenler oluyordu. Sirkte onun için “Yılan adam, insan solucan, insan tırtıl ve yaşayan gövde” gibi isimler verildi. Rolünün bir parçası olarak, sakatlığını vurgulamak ve onu bir tırtıl gibi göstermek için çizgili bir yün tulum giyiyordu. Gösteriler sırasında yardımsız sigara içmek ve tıraş olmak gibi yeteneklerini sergiliyordu.

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MUTLULUĞU BULDU

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Son derece zeki ve genel kültürü yüksek olan Prens Randian, Hintçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca konuşabiliyordu. Ayrıca esprili bir mizah anlayışı vardı ve inanılmaz derecede çekiciydi, yani kadınlarla ilişki geliştirmede hiçbir sorunu yoktu. Sonunda Prenses Sarah ile evlendi ve dört çocuğu oldu. Zengin bir adam olarak sirkten emekli olduktan sonra, aile New Jersey'de bir çiftlikte çalışarak huzurlu bir hayat yaşadı.

MİRASI SERVET DEĞERİNDE

Modern dünyada büyük eleştirilere neden olabilecek Tod Browning’in sirk filmi Freaks’te rol aldı. 1932 yılında çekilen filmden 2 yıl sonra ise kalp krizi geçirerek 63 yaşında öldü. Öldüğünde tahmini 1.1 milyon dolarlık bir servete sahipti.

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