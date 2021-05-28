Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tarihin tüyler ürperten gerçeği! ‘İnsan hayvanat bahçeleri’ ve en büyük mağduru olan isim: Ota Benga

Tarihin tüyler ürperten gerçeği! ‘İnsan hayvanat bahçeleri’ ve en büyük mağduru olan isim: Ota Benga

Seray Üstün Seray Üstün
28.05.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1800’li yılların sonlarında ve 1900 senesinin başlarında Avrupa’da dünyanın dört bir yanından getirilen yerliler ‘insan hayvanat bahçesi’ adı verilen yerlerde sergileniyordu. Afrikalılar, Kızılderiler ve Aborjinler gibi topluluklar tutsak edilerek Avrupalılar tarafından seyrediliyordu. İnsan hayvanat bahçelerinin en büyük mağduru ise Ota Benga isminde bir Afrikalı oldu.

Tarihin tüyler ürperten gerçeği! ‘İnsan hayvanat bahçeleri’ ve en büyük mağduru olan isim: Ota Benga

Ota Benga, 1883 yılında Belçika Kongosu’nda doğdu. Günümüzde o bölgenin adı Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak biliniyor. Kongo’da yaşayan Mbuti pigmesinin bir mensubuydu. Adı yerel dillerinde ‘dost’ anlamına geliyordu. 1.5 metreden kısa olan Mbuti halkı, avcılıkta son derece başarılıydı. 19 yaşındaki Ota, evli ve iki çocuk babasıydı. Ailesinin ihtiyaçlarını avla karşılıyordu. Birgün çıktığı avdan köyüne döndüğünde karısının ve 2 çocuğunun, kabilesinin çoğuyla birlikte öldürüldüğünü gördü. Köyünü talan eden Amerikalı kişilerin elinde bir liste vardı. Listede, “ 1 adet pigme şefi, şefin eşini, 1 yetişkin erkek, 1 yetişkin kadın, 1 evlenmemiş genç kadın, 2 çocuk, 1 kadın rahip, 1 erkek rahip. Bu sayılanların hepsi pigme olacak” ifadeleri yer alıyordu. Ota Benga, bu listedeki yetişkin erkek olarak esir alındı.

Kadın vücudunun acımasızca kullanıldığı dünyanın en trajik öyküsü: Sarah BaartmanKadın vücudunun acımasızca kullanıldığı dünyanın en trajik öyküsü: Sarah Baartman

Ota Benga’yı Verner St Louis dünya fuarında sergilemek üzere hristiyan misyoner Samuel Philips Verner satın aldı. Fuar kurulduğunda Ota Benga, kayıtlarda ‘sıcakkanlı kişilik’ olarak tanımlandı. İnançlarından dolayı törpülediği sivri dişleri ile saf yamyam olarak ziyaretçilere anlatıldı. Benga’yı görmek için fuara 20 milyon kişi geldi. Ota Benga'nın kendisini görmek için 25 sent, ekstradan bir de dişlerini görmek için fazladan 5 sent para ödüyorlardı.

1906 yılında bu sefer de Bronx Hayvanat Bahçesi’nde maymun ve orangutanlarla aynı kafese konuldu. Kafesinin önündeki tabelaya tanıtım amacıyla, “ Afrika Pigmesi, "Ota Benga, yaş 23 yıl, boy 1.49 metre, ağırlık 46 kg. Kasai Nehri, Kongo Özgür Devleti, Güney Orta Afrika'dan Dr. Samuel P. Verner tarafından getirildi. Eylül boyunca her öğleden sonra sergilenecektir” ifadeleri yazıldı. Benga bu hayvanat bahçesinde maymunları kucaklayıp oynamaya ve orangutanlarla güreşmeye zorlanıyordu. Kısa sürede ziyaretçi rekoru kıran hayvanat bahçesi yönetimi diğer taraftan insan hakları savunucularının artan baskılarına dayanamadı ve Ota Benga'yı bir süre sonra serbest bıraktı.

Serbest kalınca İngilizce öğrenip bir tütün fabrikasında iş bulan Ota Benga fiziksel olarak serbest olsa da zihninden yaşadıklarını atamadı ve 1916'da kalbine ateş ederek intihar etti.

Başının arkasında taşıdığı ikinci yüzün fısıltılarıyla delirdiği düşünülen ürkütücü bir hikaye: Edward MordakeBaşının arkasında taşıdığı ikinci yüzün fısıltılarıyla delirdiği düşünülen ürkütücü bir hikaye: Edward Mordake


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Şarkı ile hamile kalan kabile! ‘Çıplak kadınlar' adı veriliyorŞarkı ile hamile kalan kabile! ‘Çıplak kadınlar' adı veriliyor
24 saatte öldüren hastalıklar24 saatte öldüren hastalıklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Şarkı ile hamile kalan kabile! ‘Çıplak kadınlar' adı veriliyor

Şarkı ile hamile kalan kabile! ‘Çıplak kadınlar' adı veriliyor

Cesur güvercin! Cephede 194 askerin hayatını kurtardı

Cesur güvercin! Cephede 194 askerin hayatını kurtardı

Tarihe geçen vefat sebebi! Boğazına taktığı fular nedeniyle öldü

Tarihe geçen vefat sebebi! Boğazına taktığı fular nedeniyle öldü

Karadeniz’in en çok ‘mavi bayraklı şehri’ oldu

Karadeniz’in en çok ‘mavi bayraklı şehri’ oldu

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti

52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Eşinin amcası ile yasak aşk yaşayan kadın son kararını açıkladı

Eşinin amcası ile yasak aşk yaşayan kadın son kararını açıkladı

Yüzünde dünyanın en büyük tümörlerinden biri vardı

Yüzünde dünyanın en büyük tümörlerinden biri vardı

Benjamin Button efsanesi gerçek oldu! Milyonda bir rastlanıyor

Benjamin Button efsanesi gerçek oldu! Milyonda bir rastlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.