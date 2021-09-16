İkinci Dünya Savaşını bilen telepat Wolf Messing’in kehanetleri tüylerinizi diken diken edecek

Tam adı Wolf Gregorevich Messing olan ünlü telepat, 10 Eylül 1899 yılında yoksul bir Yahudi ailenin oğlu olarak Polonya’da dünyaya geldi. Zihin okuma ve düşünceleri yönetme yeteneğini Messing, ilk olarak evden kaçtığı yıllarda fark etti. Ailesinin dini bir eğitim görerek haham olmasını istediği için evden kaçan Messing, parasız bir şekilde sokağa adımını attı. Trene binmek istediği sırada parası olmadığını fark eden Messing, elindeki gazete parçasını görevliye uzatarak onu bir bilet olarak algılaması için zihninden telkinler gönderdi. Bu telkinler şaşırtıcı bir şekilde etkili oldu.

İLK OLARAK BERLİN’DE TANINDI

Tren ile Berlin’e gelen Messing’in ünlenmesi bir sirkte çalışmasıyla başladı. Sirkte kaybolan çeşitli eşyaları bulduğı gösterileriyle dikkat çekti. Berlin’de popülerliğe kavuşmasından sonra ise turnelere çıkmaya başladı. Messing turneler sırasında Einstein, Freud ve Gandhi gibi dünya tarihine yön veren ünlü isimlerle tanışma fırsatına sahip oldu. 1915 yılında henüz 16 yaşındayken Viyana’da Einstein ile tanışan Messing, ardından ise Freud ile iletişime geçti. Bu ikilinin rehberliğinde çeşitli telepati deneylerine katıldı. Aynı şekilde 1927 yılında ise Gandhi ile telepati üzerine bir çalışmaya imza attı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINI BİLDİ

İkinci Dünya Savaşı’ndan birkaç yıl öncesinde Messing ilginç bir kehanette bulundu. Bu kehanete göre Messing, “Çok büyük bir savaş çıkacak, Naziler Avrupa’yı ele geçirecek ama Hitler Doğu’ya saldırırsa bu, onun sonu olacak, 1945 Mayıs'ında savaş sona erecek ve Sovyet tankları Berlin’i ve faşizmi çiğneyecek” dedi.

Kehanetin Hitler’in kulağına gitmesi üzerine Messing’in ölüm emri çıkartıldı. Messing’i yakalayanlar için 200 bin Alman markı ödül verileceği duyuruldu. Messing yakalandığında ise telepati yoluyla koyulduğu hücreden elini kolunu sallayarak çıkmayı başardı.

SOVYETLER BİRLİĞİ’NE SIĞINDI

Hücreden kaçmasının üzerine Sovyetler Birliği’ne sığınan ve telkin yoluyla bunu gerçekleştirdiğini söyledi. Rusya’da gösteriler yapmaya başlayan Messing, Stalin’in karşısına çıkartıldı. Stalin tarafından bilimsel deneylerin konusu olan Messing aynı yıl içinde telepati yoluyla Stalin’in emri üzerine bir banka soygunu gerçekleştirdi.

ÖLMESİ İSTENİYORDU

Diğer ülkelerin hükümetleri tarafından korkuyla yaklaşılan biri olan Messing'in öldürülmesi istense de Stalin buna izin vermedi ve Messing'i korudu. Ölümüne kadar Rusya'da yaşayarak burada büyük bir üne kavuşan Messing, 1974 yılında hayatını kaybetti.



