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Köln'ün teknik direktörü Markus Gisdol oldu

ALMANYA HABERLERİ  | 18.11.2019 20:24 | Son Güncelleme

Bundesliga takımlarından Köln'de, teknik direktörlük görevine Markus Gisdol getirildi.

Köln'ün teknik direktörü Markus Gisdol oldu

Köln kulübünden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki teknik direktör Markus Gisdol ile 2020-2021 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gisdol, Bundesliga'da 2013-2015 yıllarında Hoffenheim, 2016-2018 yıllarında da Hamburg'u çalıştırdı. Bu sezon 11 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Köln, 7 puanla düşme hattında yer alıyor.

Köln'de, sezon başında takımın başına getirilen Achim Beierlorzer'in görevine 9 gün önce son verildi. Beierlorzer'in de bugün Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'in başına getirildiği açıklandı.

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Bundesliga Köln Markus Gisdol

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