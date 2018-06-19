Japonya'dan tarihi galibiyet

2018 Dünya Kupası H Grubu'nda Kolombiya ile Japonya karşı karşıya geldi. Maç çok hızlı başlarken, henüz 3. dakikada Kolombiya büyük şok yaşadı.

Ceza sahası içerisinde şutu elle durduran Carlos Sánchez, yüzde yüzlük gol şansını engellediği gerekçesiyle Kolombiya'yı 10 kişi bıraktı ve Japonya penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Kagawa, Japonya'yı 1-0 öne geçirdi.

39'da Kolombiya'nın kazandığı frikikte topun başına geçen Quintero mükemmel bir golle takımını devreye 1-1'lik eşitlikle götürdü.

İkinci yarıda gol için bastıran Japonya 73. dakikada Osako'nun kafasıyla maçı 2-1 kazanarak son 16 turu için büyük avantaj yakaladı.



