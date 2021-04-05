Kolombiya basını, faturayı Fatih Terim'e kesti

Futbolred sitesi, Galatasaray'ın Hatay deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. Sitede, "Galatasaray, ligde son dönemece girdi ve Hatay deplasmanına çıktı. Ancak formda olmasına rağmen maalesef Falcao ilk tercih değildi ve yedek kaldı. İkinci yarıda oyuna girdi, bir topu direkten döndü ama 3-0'lık yenilgiyi önleyemedi. Galatasaray için artık şampiyonluk şansı mucizelere kaldı. Artık çok zor." denildi.

29 MAÇTA TAM 39 PUAN UÇTU

Bu arada Hatay yenilgisiyle birlikte G.Saray, Fatih Terim'in cezalı olduğu 29 lig maçında 39 puan kaybetti. Bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi elde edildi. Böylece çok ağır yara alındı. Son karşılaşmadaki kadro tercihleri ve yapılan değişiklikler de Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyadaki G.Saray taraftarları, eleştiri oklarını Fatih Terim'e çevirdi.

"BAY" GEÇME SIKINTISI

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, son iki maçında toplam 7 gol yiyerek mağlup oldu. Önümüzdeki haftayı "bay" geçecek olan Aslan, böylece son 2 haftadaki yenilgileriyle büyük bir avantajı da kaybetti. Şampiyonluk şansını zora sokan Sarı-Kırmızılılar'da sezon sonu da birçok futbolcunun mukavelesi bitecek. Bunların büyük kısmıyla devam edilmesi beklenmiyor. Yeniden bir takım kurulacak.

ASLAN'I ŞAŞIRTTI

Öte yandan Portekiz basınından "ojogo" ise Hatay'ın Galatasaray'a karşı attığı 2. golün sahibi Ruben Ribeiro'yu övdü. Yapılan haberde, "Ribeiro, ceza sahası dışından harika bir vuruş yaptı. Galatasaray'ı şaşkına çevirdi." denildi. (AKŞAM

