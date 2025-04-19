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Kolombiya'da olağanüstü hal ilan edilmişti! Yetkililer uyardı: "İki ay içinde aşı olun"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, tüm vatandaşların iki ay içinde sarıhumma aşısı olması gerektiğini bildirdi.

Kolombiya'da olağanüstü hal ilan edilmişti! Yetkililer uyardı: "İki ay içinde aşı olun"
Jale Uslu

Kolombiya Sağlık Bakanlığı, sarıhumma virüsünün ‘aktif dolaşımı’ nedeniyle ülke genelinde sağlık acil durumu ilan etti.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Eylül 2024'ten bu yana 75 sarıhumma vakası kayıtlara geçerken, hastalık nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, yaklaşan Paskalya tatili nedeniyle artması beklenen iç seyahatlerin hastalığın yayılma riskini artırabileceği belirtilerek, sağlık acil durumu kapsamında bazı kritik bölgelere seyahatin kısıtlanacağı duyuruldu.

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Yetkililer, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan hastalığa karşı vatandaşlara koruyucu önlemlere dikkat etmeleri ve yetkililerin duyurularını takip etmeleri çağrısında bulundu. (DHA)

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Kolombiya
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