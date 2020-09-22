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Kolombiya'da Radamel Falcao çağrısı

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.09.2020 14:01 | Son Güncelleme

Radamel Falcao'nun sezona fırtına gibi girmesine Güney Amerika basını kayıtsız kalmadı. Kolombiyalı golcünün performansı ülkesinde büyük ses getirdi. 34 yaşındaki forvetin Kolombiya Milli Takımı'na göz kırptığına değinildi ve Falcao'nun 4.kez baba olmasının performansında etkili olduğu vurgulandı.

Kolombiya'da Radamel Falcao çağrısı

Geçen sezon başında Galatasaray'a katılan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Radamel Falcao, yeni sezona fırtına gibi girdi… Gaziantep FK'nın ardından Başakşehir filelerini de havalandıran 34 yaşındaki süper starın bu yükselen grafiğine Kolombiya basını da kayıtısız kalamadı. Falcao'nun 2 maçta 3 gol atarak Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yaptığının altını çizen Kolombiya basını, El Tigre'nin performansıyla Kolombiya Milli Takımı'na da göz kırptığını vurguladı.

YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME...

"es.besoccer.com" "Galatasaray'ın gösterişli zaferine Falcao imzası" başlığı ile duyurduğu haberde, Kolombiyalı golcünün ve Galatasaray'ın performansına değindi. "eltiempo.com" da Falcao'nun performansını baba olmasına bağladı ve haberinde; "Kolombiyalı forvet Falcao Garcia yüzündeki o gülümsemeyi silmez. Geçen cuma oğlu Jedidiah ilk erkek çocuğu olarak dünyaya geldi ve pazar günü golü attı, oğluna armağan etti. Gol sevinci bunu gösterdi" ifadelerine yer verdi.

"ALO QUEIROZ GÖRÜYOR MUSUN?"

"us.as.com" ise "Falcao yanıyor" manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı. Haberin içeriğinde de 'Kolombiyalı 2 maçta 3 gole ulaştı ve beklentileri karşılamaya başladı' bilgisi paylaşıldı. Güney Amerika'nın bir başka haber sitesi "efe.com" da Falcao'nun baba olmasına vurgu yaptı. Haberini okuyuculara, "Falcao babalığını son şampiyona karşı bir golle kutladı" başlığıyla duyurdu. "futbolred.com" ise "Alo Queiroz, Falcao 2 maçta 3 gol attı. Milli Takım için 'ben de varım' diyor, görüyor musun?" cümleleriyle Kolombiya Teknik Direktörüne çağrı da bulundu. (Akşam)

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