Kolombiyalı futbolcunun ismi kariyerini tehdit ediyor: Efmamjjasond

Atletico Medellin formasını giyen genç oyuncu, Arjantin ekiplerinden San Lorenzo'nun dikkatini çekti. Yetenekleriyle herkesi büyüleyen genç futbolcunun başarılı olmasının önünde ise bir engel var. Soyadı Gonzalez olan 1999 doğumlu genç futbolcunun adı Efmamjjasond.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre telaffuzu mümkün olmayan bu ismin bütün olarak herhangi bir anlamı da yok. Efmamjjasond'un ebeveynleri oğullarına isim verirken yılın 12 ayının baş harflerini yan yana getirmeyi tercih etmiş. İspanyolca yıl adlarının baş harflerinin birleşmesiyle de ortaya Efmamjjasond ismi çıkmış.

İsmini söylemenin zorluğu nedeniyle genç oyuncuya "Alphabet Gonzalez" diye sesleniliyor. Kolombiya'da yayın yapan bir televizyon kanalı yaptığı röportajda genç oyununun ailesine neden böyle bir isim verdiklerini sorduklarında aldıkları yanıt "Yılın aylarını seviyoruz" olmuş.

İspanyolca yılın ayları:

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agusto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

(CNN Türk)

