Mynet Trend

Kolombiyalı futbolcunun ismi kariyerini tehdit ediyor: Efmamjjasond

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 09.02.2019 16:22 | Son Güncelleme

Kolombiya futbolunun gelecekteki yıldızı olarak gösterilen Efmamjjasond'un ismi problem yaratıyor. Efmamjjasond'un ebeveynleri oğullarına isim verirken yılın 12 ayının baş harflerini yan yana getirmeyi tercih etmiş...

Kolombiyalı futbolcunun ismi kariyerini tehdit ediyor: Efmamjjasond

Atletico Medellin formasını giyen genç oyuncu, Arjantin ekiplerinden San Lorenzo'nun dikkatini çekti. Yetenekleriyle herkesi büyüleyen genç futbolcunun başarılı olmasının önünde ise bir engel var. Soyadı Gonzalez olan 1999 doğumlu genç futbolcunun adı Efmamjjasond.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre telaffuzu mümkün olmayan bu ismin bütün olarak herhangi bir anlamı da yok. Efmamjjasond'un ebeveynleri oğullarına isim verirken yılın 12 ayının baş harflerini yan yana getirmeyi tercih etmiş. İspanyolca yıl adlarının baş harflerinin birleşmesiyle de ortaya Efmamjjasond ismi çıkmış.

İsmini söylemenin zorluğu nedeniyle genç oyuncuya "Alphabet Gonzalez" diye sesleniliyor. Kolombiya'da yayın yapan bir televizyon kanalı yaptığı röportajda genç oyununun ailesine neden böyle bir isim verdiklerini sorduklarında aldıkları yanıt "Yılın aylarını seviyoruz" olmuş.

İspanyolca yılın ayları:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agusto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

(CNN Türk)

PARTNERHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyorHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyor
Mağlubiyetten sonra Ersun Yanal'a şok eleştiriMağlubiyetten sonra Ersun Yanal'a şok eleştiri
Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştıTürk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Efmamjjasond Alphabet Gonzalez

En Çok Okunan Trend Haberler

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

5 yılda 243 milyon lira unutuldu, para Hazine'ye aktarıldı

5 yılda 243 milyon lira unutuldu, para Hazine'ye aktarıldı

İstanbul'da deprem uzmanları da endişeli: Bina kalmaz

İstanbul'da deprem uzmanları da endişeli: Bina kalmaz

Salgının nedeni belli oldu! Valilikten çok önemli uyarı geldi

Salgının nedeni belli oldu! Valilikten çok önemli uyarı geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Dünya onu konuşuyor

Dünya onu konuşuyor

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Rodrigues'e ilk maçında büyük şok!

Rodrigues'e ilk maçında büyük şok!

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tartışma konusu oldu

Mağlubiyetten sonra Ersun Yanal'a şok eleştiri

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

Flamengo Başkanı Rodolfo Landim: 123 yıllık kulüp tarihindeki en büyük trajediyi yaşıyoruz

''En büyük trajediyi yaşıyoruz''

FETÖ firarisi Enes Kanter, New York Knicks'ten gönderildi!

FETÖ firarisi Enes Kanter için flaş karar

Emiliano Sala spor dünyasında hayatını kaybeden isimleri akıllara getirdi

Gol sevinci sırasında hayatını kaybetti

Emiliano Sala'dan kötü haber! Uçak enkazında bulunan cesedin Sala'ya ait olduğu açıklandı

Dünyanın gözü oradaydı! 17 gün sonra cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.