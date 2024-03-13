Komposto tarifi: Komposto nasıl yapılır?

Çeşit çeşit meyvelerden bin bir çeşit ferahlık elde etmek istiyorsanız aşağıdaki komposto tarifimizi deneyebilirsiniz. Hem mevsimine hem de damak tadınıza göre seçebileceğiniz meyvelerden bu tarifle renk renk kompostolar hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER 5 elma

6 bardak su

2 yemek kaşığı limon suyu

1 bardak şeker

1 çubuk tarçın

3 karanfil

TARİF Elmaları soyun ve küp şeklinde doğrayın.

Derin bir tencereye elmaları koyun.

Diğer malzemeleri de ekleyin ve kaynatın.

Soğuyunca servis edebilirsiniz.







