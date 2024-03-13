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    Komposto tarifi: Komposto nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    13.03.2024 23:13
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    Özellikle yaz günlerinde, elinizin altında bulunan neredeyse her meyveden yapabileceğiniz, serinlik ve ferahlık verici bir içecek yapmak istiyorsanız aşağıdaki komposto tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Biz her mevsim kolayca bulabileceğiniz elma ile hazırlayabileceğiniz bir komposto tarifini sizin için seçtik. Damak tadınıza ve mevsime göre siz de farklı meyveler ile bu tarifi deneyebilirsiniz.

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    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 25dk
    Pişirme Süresi 40dk
    Kalori/Porsiyon 250kal

    Çeşit çeşit meyvelerden bin bir çeşit ferahlık elde etmek istiyorsanız aşağıdaki komposto tarifimizi deneyebilirsiniz. Hem mevsimine hem de damak tadınıza göre seçebileceğiniz meyvelerden bu tarifle renk renk kompostolar hazırlayabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 5 elma
    • 6 bardak su
    • 2 yemek kaşığı limon suyu
    • 1 bardak şeker
    • 1 çubuk tarçın
    • 3 karanfil

    TARİF

    • Elmaları soyun ve küp şeklinde doğrayın.
    • Derin bir tencereye elmaları koyun.
    • Diğer malzemeleri de ekleyin ve kaynatın.
    • Soğuyunca servis edebilirsiniz.


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