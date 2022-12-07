Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Komşuları için soyundular! Yüzlerce kişi katıldı... Görünce gözlerine inanamadı

Komşuları için soyundular! Yüzlerce kişi katıldı... Görünce gözlerine inanamadı

07.12.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da yaşayan bir grup insan, sevdikleri bir dostlarına kanser teşhisi konması ve zorlu bir tedavi süreci geçirmesinin ardından, onun için bir şeyler yapmak istedi. Ancak seçtikleri yöntem şaşırtıcıydı. Tam 145 kişilik bir gönüllü ekibiyle kamera karşısına geçip poz veren bu topluluk, görüntülerle derlenen bir takvim hazırlayarak arkadaşları için bağış topluyorlar.

Komşuları için soyundular! Yüzlerce kişi katıldı... Görünce gözlerine inanamadı

Kanser hastası Ally Jaffrey, Avustralya'nın Crookwell kasabasındaki 145 komşusunun onun onuruna çıplak bir takvim için poz verdiğini öğrenince şaşkına döndü. 32 yaşındaki Ally, nadir görülen bir kemik iliği kanseri türüne yakalanmıştı ve son yıllarda hastalığı uzak tutmak için 80 kan nakli geçirdi. Yakın arkadaşları Ayeisha Jones ve Scott Butz, durumdan haberdar olunca bir şey yapmaları gerektiğine karar verdiler ve akıl almaz bir fikir ortaya çıktı.

48 SAAT İÇİNDE 145 GÖNÜLLÜ

1_PAY-PNNAKEDTOWN07

29 yaşındaki Jones, 30 yaşındaki Butz'un önerisi üzerine çıplak bir takvim hazırlamaya karar verdiklerini anlattı.

1_PAY-PNNAKEDTOWN09

Jones, "48 saat içinde bize destek olmak isteyen 56 yerel işletmemiz ve büyük bir amaç için çırılçıpka soyunmaya gönüllü yaklaşık 145 kişi vardı. Yaşları 18 ila 75 arasında değişen bu grup, topluluğumuzun gerçek bir yansımasıydı” diye konuştu.

1_PAY-PNNAKEDTOWN05

Toplanan fonlarla Ally ve ailesine destek sağlanacağı bildirildi.

''KELİMELERLE İFADE ETMEK ZOR

2_PAY-PNNAKEDTOWN12

Ally ise takvimi gördüğünde nasıl şaşkına döndüğünü anlattı. Bu destek karşısında ne yapacağını bilemediğini ve minnettar olduğunu açıklayan genç kadın, "Birbirini bu kadar önemseyen bir topluluğun parçası olmak güzel bir şey - bunun alıcı tarafında olmanın nasıl bir şey olduğunu kelimelerle ifade etmek zor." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Kupası onu mahvetti! Yüz felci geçirdi... Nedeni şaşırttıDünya Kupası onu mahvetti! Yüz felci geçirdi... Nedeni şaşırttı
Yine yaptığı yapacağını! Bikini üstü küçük geldiYine yaptığı yapacağını! Bikini üstü küçük geldi
Göğüslerinin toplamı bir bisikletle aynı ağırlıkta! Servet harcadı Göğüslerinin toplamı bir bisikletle aynı ağırlıkta! Servet harcadı
Anahtar Kelimeler:
kanser çıplak bağış

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir rögara düştü ve vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bir rögara düştü ve vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Servet beklerken kabusu oldu! Kalçalarını yaptırdı ama...

Servet beklerken kabusu oldu! Kalçalarını yaptırdı ama...

Herkes saklıyordu! O açık açık gösterdi... “Ağlıyordum ama...”

Herkes saklıyordu! O açık açık gösterdi... “Ağlıyordum ama...”

Seks işçisi dudak uçuklattı: “Müşterimle eşine basıldık!”

Seks işçisi dudak uçuklattı: “Müşterimle eşine basıldık!”

İlginizi Çekebilir

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.