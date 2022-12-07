Komşuları için soyundular! Yüzlerce kişi katıldı... Görünce gözlerine inanamadı

Kanser hastası Ally Jaffrey, Avustralya'nın Crookwell kasabasındaki 145 komşusunun onun onuruna çıplak bir takvim için poz verdiğini öğrenince şaşkına döndü. 32 yaşındaki Ally, nadir görülen bir kemik iliği kanseri türüne yakalanmıştı ve son yıllarda hastalığı uzak tutmak için 80 kan nakli geçirdi. Yakın arkadaşları Ayeisha Jones ve Scott Butz, durumdan haberdar olunca bir şey yapmaları gerektiğine karar verdiler ve akıl almaz bir fikir ortaya çıktı.

48 SAAT İÇİNDE 145 GÖNÜLLÜ

29 yaşındaki Jones, 30 yaşındaki Butz'un önerisi üzerine çıplak bir takvim hazırlamaya karar verdiklerini anlattı.

Jones, "48 saat içinde bize destek olmak isteyen 56 yerel işletmemiz ve büyük bir amaç için çırılçıpka soyunmaya gönüllü yaklaşık 145 kişi vardı. Yaşları 18 ila 75 arasında değişen bu grup, topluluğumuzun gerçek bir yansımasıydı” diye konuştu.

Toplanan fonlarla Ally ve ailesine destek sağlanacağı bildirildi.

''KELİMELERLE İFADE ETMEK ZOR

Ally ise takvimi gördüğünde nasıl şaşkına döndüğünü anlattı. Bu destek karşısında ne yapacağını bilemediğini ve minnettar olduğunu açıklayan genç kadın, "Birbirini bu kadar önemseyen bir topluluğun parçası olmak güzel bir şey - bunun alıcı tarafında olmanın nasıl bir şey olduğunu kelimelerle ifade etmek zor." diye konuştu.



