Komşularını mutlu etmek için öyle bir şey yaptı ki görenler şoke oldu!

Minik dokunuşlarla çevrenizdeki insanların gününü güzelleştirmek için yapabileceğiniz aslında bir dolu şey var. Design Academy Eindhoven’da okuyan Hollandalı George Barratt-Jones, yaşadığı mahalledeki otobüs durağının içinde açtığı “First Class Bar” adlı kahveciyle pek de alışık olmadığımız bir yoldan bunu gerçekleştirmiş.

First Class Bar’ı insanları mutlu edecek bir sosyal sorumluluk projesi olarak düşünen George, durağa gelenlere ücretsiz olarak kahve, çay ve ev yapımı kurabiyeler ikram ederken fonda çalan müzikle de günlerine renk katmayı amaçlamış.

George, bu girişimin etkilerini şu sözlerle anlatıyor: “İnsanlar bu küçük kahveci sayesinde durakta somurtarak beklemektense bir araya gelerek sosyalleşmeye başladılar. Genellikle mesleklerinden ya da güne dair planlarından bahsederken sıkıcı bekleme sürelerini keyifli bir sohbet teneffüsüne dönüştürmelerine şahit oldum. Bu kahve dükkanı insanları mutlu etmeyi amaçlayarak tasarlanmıştı. Güne yüzde 10 daha mutlu başlamalarını sağlamak bile benim için büyük başarıdır.” George Barratt-Jones’a bu güzel düşüncesi umarım herkese ilham verir.



