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Komşusunu tornavidayla darp etti! Adam bir anda dövmeye başladı! O anlar kamerada!

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokakta oynayan çocuğun topunun komşu kadına çarpmasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kadının kocası tarafından boğazının sıkıldığını ve tornavida ile darp edildiğini söyleyen çocuğun annesi, hastaneye kaldırıldı. Dehşet anları bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Esenyurt'a bağlı Pınar Mahallesi'nde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda; sokakta oynayan çocuğun topu, komşu kadına çarptı. Duruma sinirlenen kadın, çocuğa hakaret edip üzerine yürüdü. Olayı duyarak aşağı inen çocuğun annesi Mihriban Özdemir ile kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşu kadının eşi de olay yerine geldi.

Komşusunu tornavidayla darp etti! Adam bir anda dövmeye başladı! O anlar kamerada! 1

BİR GÜN SONRA SERBEST KALDI

Mihriban Özdemir'in boğazını sıkan adam, elindeki tornavida ile darp etti. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Özdemir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Komşusunun boğazını sıkıp darp eden şahıs, gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı. Darp edilen Mihriban Özdemir, komşusu tarafından çocuklarına zarar vermekle tehdit dildiğini söyledi.

Komşusunu tornavidayla darp etti! Adam bir anda dövmeye başladı! O anlar kamerada! 2

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Olayı anlatan Mihriban Özdemir, "Çocuğum sokakta oynarken top komşumun karısına çarptı. Bunun üzerine kadın çocuğa küfür ederek dövmeye başladı. Oğlumu kadının elinden almaya çalışırken, kocası hızla gelip beni boğazımdan tutup tornavida ile darp etmeye başladı. O an neye uğradığımı şaşırdım, bir anda dövmeye başladı. Hala beni tehdit ediyorlar ve kızıma zarar vereceklerini söylüyorlar. Çocuğu kadının elinden almaya gitmiştim, olayın bu hale geleceğini düşünmedim. Aldığım darbeler sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldım. Beni darp eden şahıs bir gece gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Can güvenliğim yok, ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Komşusunu tornavidayla darp etti! Adam bir anda dövmeye başladı! O anlar kamerada! 3

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darp
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