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Komşusunun bahçesinde playboy tavşan kız mankenlerini görünce çılgına döndü!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 12.04.2019 10:28 | Son Güncelleme

Amerika'nın New Jercey eyaletinde bir mahallede iki komşu tuhaf bahçe süslemesi nedeniyle birbirine girdi.

Komşusunun bahçesinde playboy tavşan kız mankenlerini görünce çılgına döndü!

ABD'Nin New Jercey eyaletinde bir ev sahibi bahçesini renkli yumurtalar, playboy tavşan kızlar ve ışıklarla süsledi. Karşı komşusu ise çocuğunun bunlardan kötü bir şekilde etkileneceğini düşünerek komşusunun süslerini parçalayarak bahçeye büyük hasar verdi.

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Mal sahibi Wayne Gangi adlı kişi bahçesine kadın iç çamaşırları ve tavşan kulakları takan beş manken yerleştirdi. Bahçesinde tamamen bir parti havası yaşatan mal sahibi komşusu tarafından hoş karşılanmadı.

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Komşusu bayan Shepstone, oğlunu kötü etkileneceğini düşünerek bu süslerin kaldırılmasında ısrar ediyordu. PIX11'in haberine göre bayan Shepstone ''16 yaşında bir oğlum var ve okuldan onu her aldığımda bunları görmesini istemiyorum'' diyerek şikayetini dillendirdi.

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Kadın en sonunda bahçedeki mankenleri bir çit makası ile parçaladı. Doğru bir şey yaptığını savunan kadın bahçeye 380 ile 764 pound arasında bir zarar verdi. Polisin devreye girdiği olayda Gangi komşusu Shepstone için uzaklaştırma emri talep ederken polis süreci devam ediyor.

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