Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan Athena Gökhan'a yanıt

Athena Gökhan, geçtiğimiz günlerde bir tweet atarak, Ovacık Belediye Başkanı ve Tunceli Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu övmüş ve şunları söylemişti:

"Her ne partiden olursa olsun benim gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana. Onun gibi birçoklarının çıkması umuduyla..."

"BİZE ENERJİ VERDİ"

Maçoğlu bu açıklamaların ardından Athena Gökhan'a yanıt verdi, Özoğuz'un bu açıklamasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Maçoğlu "Gökhan'ın dışında birçok sanatçı, yazar, akademisyen bize dair güzel söylemleri oldu. Biz çok mutlu olduk. Bu ülkenin vicdanı, hala bir arada yaşamayı destekliyor.

Bu ülkenin vicdanı o umudu besliyor. Biz de bu umudun bir parçası olmak istiyoruz. Çaba harcıyoruz. O açıklamalar bize enerji verdi" dedi. (Kaynak: Demarkaj)



