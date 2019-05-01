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'Komünist Başkan'ın ardından MHP'li başkandan dikkat çeken karar!

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YAŞAM  | 01.05.2019 07:17 | Son Güncelleme

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun ardından Amasya'nın MHP'li belediye başkanı Mehmet Sarı da makam aracını yeni evlenecek bir çift için gelin arabası yaptı.

Kentte seçim vaatleri kapsamında, göreve geldiği ilk gün makam odasının kapısını söktüren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, diğer vaadi olarak da belediyedeki birim müdürlerinin ve personelin kullandığı 15 makam aracını kaldırdı.

Başkan Sarı, daha önce ihtiyaç dâhilinde kullanılacağını belirttiği makam araçlarını, kentte evlenen çiftlere düğün arabası olarak tahsis edilmesi talimatını verdi. Talep eden çiftelere düğün arabası olarak hizmet verecek araçlar, belediye ekiplerince süslenerek şoförü ile birlikte hazır bekletiliyor.

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'DEPO DOLU OLACAK'

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, makam araçlarının evlenecek çiftlere düğün arabası olarak ücretsiz hizmet vereceğini belirterek, kararı kendisinin aldığını söyledi. Sarı, "Ben karar verdim. Arkadaşlarımla istişare ettim. Amasya’da düğün yapan gelin ve damat adaylarına aracın şoförü, süslemesi, deposu doldurularak belediyemiz bünyesinden karşılanması şartıyla gelin arabası bizden. Arkadaşlarımız soruyor, 'Bir günde 5 tane düğün olursa diye' 15 tane gelin dahi olsa hepsi bizden olacak. Vatandaşlarımız bu konuda gelip bize talepte bulundukları takdirde istenen arabalarımızı süslenmiş bir şekilde gönderiyoruz” dedi.

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Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediyesi Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu da belediye başkanlığına ait makam aracını kentte yeni evlenen çifte tahsis etmişti.

(DHA)

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makam aracı Amasya düğün arabası mehmet sarı

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