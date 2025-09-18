Mynet Trend

Kömürlük olarak kullanılıyordu! 600 yıllık olduğu ortaya çıktı

Kapadokya'nın Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde yapılan yüzey taramalarında kömürlükte ortaya çıkan 600 yıllık dergah tescillendi.

Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyü, Kapadokya'nın tarih hazinesine bir yenisini daha ekledi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinin Taşkın Paşa köyünde yapmış olduğu yüzey taraması sonucunda bir evin altında kömürlük olarak kullanılan alanda, 600 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi bir yapı gün yüzüne çıkarıldı.

KÖYÜN HER YERİ BİR TARİHİ ESER

Uzmanlar, yapının köyün kurucusu Taşkın Paşa tarafından ibadethane veya dergâh olarak yaptırıldığını değerlendiriyor. 600 yıllık yapıyı yerinde inceleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan, "Taşkın Paşa köyümüz özelikle 14. yüzyılda Selçuklu ve Selçuklu sonrasına ait çok sayıda tarihi eserlerin bulunduğu bir köyümüz. Bu köyümüzde bulunan cami, medrese, zaviye ve gün yüzüne yeni çıkan dergah yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip. Bu eserlerin öncelikli olarak koruma altına alınması, restore edilmesi ve ziyarete açılması hem köyümüzün, hem de bölgemiz açısından çok önemli. Bu nedenle bu gün burada incelemede dulunduk" dedi.

Yapının cephe tasarımı ve süslemeleri, Eretna mimarisiyle birebir örtüşüyor. Ayrıca kıble yönüne uygun mihrap nişi bulunduğu için yapının mescit olarak da kullanıldığı değerlendiriliyor. Temizlik çalışmalarıyla üzeri açılan yapıdaki kitabeler, nişler ve yapının iç mimarisi, bölgenin geçmişine ışık tutacak yeni keşifler sunuyor. Bu keşif, Kapadokya'nın sadece peribacaları ve yer altı şehirleriyle değil, tasavvuf ve beylikler dönemi mimarisiyle de ne denli zengin olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

