300 kiloluk sürpriz! Evinin bodrumundan sesler geldi, inince hayatının şokunu yaşadı

Kaliforniya'nın Altadena bölgesinde yaşayan 63 yaşındaki Kenneth Johnson, evinin bodrumundan gelen sesler duydu. Yaşlı kadın bodruma girdiğinde hayatının şokuyla karşılaştı.

DAR DELİKTEN GİRMİŞ

Daily Mail'deki habere göre Johnson, ilk olarak bodruma açılan duvarda kopmuş tuğlalar ve kırılmış ahşap çerçeve görünce durumdan şüphelendi ve bodruma kamera koydu. Kamera görüntülerini izleyince 300 kilonun üzerindeki iri ayının dar boşluktan güçlükle dışarı çıktığı fark etti.

Johnson artık ayıya alışmaya çalışıyor. Durumu ise şöyle özetliyor:

"Mutfakta dolaşırken aklıma bodrumdaki ayı geliyor, pek de rahat değil."

Ayının bodrumda kendisine bir yaşam kurduğu ortaya çıktı. Gün içinde sık sık yiyecek aramak için dışarı çıkıyor, akşam olunca da bodruma dönüp uyuyor.