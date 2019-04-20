Kona’nın küçük kardeşi Hyundai VENUE

Palisade XXL, Sante Fee, Tuscon ve Kona ile geniş bir SUV ailesine kavuşan Hyundai, bu yılda genişletme stratejisine istikrarla devam etti. Ölçek dengesini korumak adına bu yıl seriyi alttan genişletmeye karar veren Güney Koreli otomobil üreticisi, markanın en küçük crossover-SUV modelini geliştirdi. Hyundai VENUE adı verilen bu model bugün 2019 New York Otomobil Fuarı‘nın basın gününde tanıtıldı.
Yarın ziyaretçilere kapılarını açacak olan 2019 New York Otomobil Fuarı bu yıl Hyundai crossover-SUV ailesinin en küçük üyesini ağırlıyor. 4.03 metrelik uzunluğu ile mevcut Kona’nın altında konumlanacak olan VENUE’nun ilk etapta sadece ABD pazarında satılacağı biliniyor. Modelin Avrupa pazarında satılıp satılmayacağı hakkında ise henüz net bir bilgi yok. Ancak Kona’dan daha uygun bir fiyat etiketiyle satılacağı hesaba katılırsa kesinlikle Avrupa’ya da gelecektir diye düşünüyoruz. Çünkü mevcut Kona’dan sadece 13 cm kısa olan VENUE’nun ABD’de Kona ile birlikte yaşamakta zorlanacağı kesin. Üstelik Kona tüm Atlantik’te satılıyorken. Bu nedenle Hyundai, VENUE için alternatif pazarlar arayacaktır diye tahmin ediyoruz.
Hyundai VENUE hakkında tasarım ve teknik özellik noktalarında biraz yorum yapmak gerekirse; VENUE, tasarımsal olarak hemen hemen tüm ağabeylerinden ilham almış gibi görünüyor. Bunun yanı sıra diğer markaların muadil modellerini de çağrıştırmıyor değil. Bu modellerden bazıları, Volkswagen T-Roc ve Audi Q2 diyebiliriz. Ancak yanlış anlaşılmasın; bu benzerlikler onu tasarımsal özgünlüklerden uzak kılmıyor, aksine onu premium crossover-SUV segmentine yakın tutuyor.
İşin birazda teknik boyutuna eğilirsek; VENUE’nun kaputunun altındaki net beygir gücü henüz bilinmiyor, ancak orada 1.6 L benzinli bir motorun yattığı kesin. Hatta bu motorun çift yakıt enjeksiyonlu dört silindirli bir turbo benzinli olduğunu söyleyebiliriz. Neden mi? Çünkü serinin en küçüğü olmak, kullanıcıların verimlilik konusunda ona karşı yüksek beklentilere sahip olacakları ve Hyundai’nin bu beklentileri en iyi şekilde karşılamaya çalışacağı anlamına geliyor.
Son olarak, kaputun altındaki bu tatminkar motorun ön çekişli bir Smartstream IVT otomatik şanzımanla destekleneceğini tahmin ediyoruz. Bir de bu model için dört tekerlekten çekiş sistemi ufukta görünmezken, altı ileri manuel şanzıman mümkün görünüyor diyebiliriz.
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