Kona’nın küçük kardeşi Hyundai VENUE

Palisade XXL, Sante Fee, Tuscon ve Kona ile geniş bir SUV ailesine kavuşan Hyundai, bu yılda genişletme stratejisine istikrarla devam etti. Ölçek dengesini korumak adına bu yıl seriyi alttan genişletmeye karar veren Güney Koreli otomobil üreticisi, markanın en küçük crossover-SUV modelini geliştirdi. Hyundai VENUE adı verilen bu model bugün 2019 New York Otomobil Fuarı‘nın basın gününde tanıtıldı.

Hyundai VENUE, seride Kona’nın altında konumlanacak!

Yarın ziyaretçilere kapılarını açacak olan 2019 New York Otomobil Fuarı bu yıl Hyundai crossover-SUV ailesinin en küçük üyesini ağırlıyor. 4.03 metrelik uzunluğu ile mevcut Kona’nın altında konumlanacak olan VENUE’nun ilk etapta sadece ABD pazarında satılacağı biliniyor. Modelin Avrupa pazarında satılıp satılmayacağı hakkında ise henüz net bir bilgi yok. Ancak Kona’dan daha uygun bir fiyat etiketiyle satılacağı hesaba katılırsa kesinlikle Avrupa’ya da gelecektir diye düşünüyoruz. Çünkü mevcut Kona’dan sadece 13 cm kısa olan VENUE’nun ABD’de Kona ile birlikte yaşamakta zorlanacağı kesin. Üstelik Kona tüm Atlantik’te satılıyorken. Bu nedenle Hyundai, VENUE için alternatif pazarlar arayacaktır diye tahmin ediyoruz.