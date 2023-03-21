Konaklama İşletmeciliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Konaklama İşletmeciliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Ülkemiz birçok anlamda turizm faaliyetinin çokça yapıldığı ülkeler arasında ön sıralarda gelir. Bu nedenle de gerek yerli gerekse yabancı turistlerin turizm etkinliklerinde konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için konaklama alanları oluşturulur. Konaklama İşletmeciliği Bölümü ile ilgili detayları birçok öğrenci merak eder ve araştırmalar yapar. Sınava hazırlanan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu okuyacağı bölüme ve mezun olduktan sonraki iş imkânlarına araştırmalar sonucunda karar verir.

Konaklama İşletmeciliği Bölümü nedir?

Turizmin var olması için gerekli olan tüm işletmelerin başında konaklama gelir. Konaklama İşletmeciliği de bu alanda ihtiyaç duyulan ve işletmenin doğru ve verimli bir şekilde işletilmesini sağlayan elemanlar yetiştirir. Turizmin olabilmesi için turistin gittiği yerlerde en az 24 saat konaklaması esas alınır. Bunun aksi durumunda günü birlik kavramı gelişir. Konaklama İşletmeciliği ağırlama endüstrisinin bir çalışma dalı olarak bilinir. Turizm sektöründe hizmet veren ister büyük olsun ister küçük, her türlü konaklama işletmesinin usullere uygun olan ve doğru ve verimli bir şekilde işletilmesini sağlayan yetkin bireylere ihtiyaç duyulur. İşte bu bölümde yetkin bireylerin yetişmesi amaçlanır.

Konaklama İşletmeciliği Bölümünde konaklama ve turizm sektörüne ait olan her türlü kararı vermek için bilgi ve beceriler kazandırılmak amaçlanır. Böylece öğrencilerin geleceğin yöneticileri alan yöneticileri ya da girişimciler olarak kariyerlerini geliştirmeyi amaçlar. Konaklama İşletmeciliği okuyacak olan öğrencilerin merak ettiği konuların başında "Konaklama İşletmeciliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?" konusu gelir. Üniversitelerin işletme fakülteleri kapsamında eğitimi verilen Konaklama İşletmeciliği Bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Eşit ağırlık puan türüne göre tercih yapılması gereken bölümü açık öğretim olarak Anadolu Üniversitesinde de okumak mümkündür. Konaklama İşletmeciliği Bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

Temel İktisat

Yönetim ve Organizasyon

Hukukun Genel Kavramları

Genel Muhasebe

Otel İşletmelerinde Konaklama Hizmetleri

Turizm Pazarlaması

İşletme Fonksiyonları

Turizm Ekonomisi

Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

Turizm İşletmeciliği

Seyahat Acentalığı ve Tur Operatörlüğü

Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri

Kitleler arası İletişim

Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

Buna benzer pek çok dersten 8 yarıyıllık bir eğitim süresi boyunca sorumlu tutulan öğrenciler bu dersleri başarı ile tamamladıkları takdirde Konaklama İşletmeciliği Lisans Diploması almaya hak kazanır.

Konaklama İşletmeciliği mezunları ne iş yapar?

Konaklama İşletmeciliği mezunları turizm ve konaklama işletmelerinde işletmenin verimliliğini sağlama ve hizmetin konforunu artırmak adına gerçekleştirilmiş olan her türlü çalışmada rol alabilir. Özel sektörde ve turizm bazında çalışabilen bölüm mezunları üst düzey yönetici olma imkânında da sahip olur. Ülkemizde turizm faaliyetleri çok yoğun bir şekilde gerçekleştiğinden dolayı turistlerin hizmet konforu ve işletmenin verimli olması sağlanmalıdır. Her türlü konaklama alanında çalışma imkânı olan Konaklama İşletmeciliği Bölümünden mezun olanlar turizm sektörünü ayakta tutabilmek için oldukça önemlidir.

Konaklama İşletmeciliği mezunları iş imkânları turizmle alakalı olan hemen her yerde oldukça yüksektir. Konaklama sektörünün yoğun olduğu hem yaz hem de kış turizmi alanındaki işletmelerde çalışma imkanları geniştir. Özellikle son zamanlarda oldukça artan ve çeşitlenen özel işletmeler ile birlikte bölüm mezunları iş bulma sıkıntısı yaşamamaktadır. Tüm bunların yanı sıra Konaklama İşletmeciliği bölümünden mezun olan öğrencilerin akademisyen olarak da iş imkânı bulunuyor. Akademisyen olmak isteyen bölüm mezunları ALES'ten yeterli olan puanı almaları karşılığında akademisyenlik de yapabilir. Konaklama İşletmeciliği Bölümü mezunu ne iş yapar ve Konaklama İşletmeciliği Bölümü iş olanakları kısaca şu şekilde sıralanabilir:

Turizm ve otel işletmecisi

Turizm firmalarında turizm danışmanı

Acente personeli.

Konaklama İşletmeciliği mezunları nerelerde çalışır?

Konaklama İşletmeciliği Bölümünden mezun olan öğrencilerin hem yaz hem de kış mevsiminde pek çok alanda hizmet verme imkânı bulunur. Bunların başında ise oteller ve turizm firmaları gelir. Bölüm mezunları için ülkemizde çok yoğun bir iş olanağı vardır. Turizm alanında konaklama işletmeciliği bölümünde gerek büyük gerekse küçük her türlü işletmede iş bulabilme imkanı vardır. Konaklama İşletmeciliği Bölümü mezunlarının kamuda iş olanakları da bulunur. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen bölüm mezunları KPSS'den yeterli olan puanı aldıkları durumunda devletin bakanlıkları ve bunlara bağlı olan kurumlarda çalışabilir.

Türkiye’de Konaklama İşletmeciliği Bölüm mezunlarına oldukça fazla iş imkânı sunulur. Donanımlı bir mezun turistik bölgelerde hizmet veren pek çok kurum ve kuruluşta istihdam elde edebilir. Konaklama İşletmeciliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları kamuya oranla daha yüksektir. Dil ve yönetim becerilerinin gelişmiş olmasının da oldukça etki sağladığı bölümde tecrübeler sonucunda otel müdürü ve restoran yöneticisi olma imkânı da vardır. Ayrıca Konaklama İşletmeciliği ulusal ve uluslararası alan sınırlaması da bulunmaz. Konaklama İşletmeciliği Bölümünden mezun olanların işletmelerde yaptıkları işler şu şekilde sıralanabilir: